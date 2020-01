Seth Rogen se refirió a la foto viral de un cachorro que se le parece

El actor habló de una foto viral que comparan a un cachorro con el actor. Crédito: Archivo

Seth Rogen es una de las pocas figuras de Hollywood que no mantiene una relación muy cercana con las redes sociales. Sin embargo, tanto en Twitter como en Instagram el actor, que es uno de los comediantes más reconocidos de Estados Unidos, tiene alrededor de 8 millones de seguidores en cada plataforma.

En las últimas horas, el protagonista de Super cool volvió a tuitear para referirse a un viral que lo involucra. Se trata de la foto de un cachorro sonriendo, que, según los usuarios, guarda un enorme parecido con el humorista.

"He recibido docenas de menciones en las que me comparan con este perro y no podría sentirme más halagado", escribió. La publicación ya tiene más de medio millón de likes y superó los 50 mil retuits.

El posteo generó un extenso hilo de memes en el que los usuarios combinan fotos del actor con fotos del perro, y, a su vez, comparan a los dos con otros personajes.