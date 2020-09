En las redes: Shakira sorprendió con una sensual bikini que ella misma diseñó

En los últimos días, Shakira se mostró disfrutando de las playas de las Islas Maldivas. La cantante colombiana compartió en sus redes sociales imágenes haciendo surf y tomando sol y, ahora, deslumbró a sus seguidores con una impactante foto en la que viste una bikini que ella misma diseñó.

La esposa de Gerard Piqué lució un traje de baño personalizado en la costa de las islas tropicales. Se trata de una pequeña bikini color lila llena de flecos, que recuerda a la indumentaria que la cantante suele vestir arriba del escenario.

"Este es un nuevo traje de baño que diseñé y mi amigo Bego hizo para mí", señaló la artista. "Siempre necesito crear algo que pueda usar en el verano", apuntó en su cuenta de Instagram.

Durante la cuarentena, Shakira sorprendió a sus seguidores con dos curiosidades. Por un lado, contó que terminó un curso de filosofía antigua.

Además, la cantante mostró en Instagram que aprendió a andar en skate. "Nuevo hobby", anunció. "Era esto o hacer cerámica".

Ver esta publicación en Instagram My new hobby: it was either this or pottery ?? Una publicación compartida de Shakira (@shakira) el 16 Jun, 2020 a las 7:34 PDT