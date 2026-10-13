Shakira sorprendió con un mensaje para Antonio de la Rúa en medio de su show: “Todo se transforma”

Este lunes 12 de octubre, Shakira cerró su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en Madrid, la misma que comenzó el 11 de febrero de 2025 y finalizará el 22 de noviembre en Egipto. En medio de la emoción por dejar atrás el Macondo Park, expresó su agradecimiento hacia el público y le envió un mensaje a Antonio de la Rúa, con quien estuvo en pareja más de una década y no terminó en muy buenos términos.

Shakira cerró su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en Madrid (Foto: Instagram/@shakira)

“Hoy especialmente quiero darle las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha ayudado durante toda la gira. Me ha ayudado muchísimo. Ha estado trabajando detrás de la creación y de todos los detalles de Macondo Park”, dijo ante la ovación de los fanáticos.

Shakira en el último show que dio en Madrid (Foto: Captura)

Luego, la artista colombiana agregó: “Porque en la vida todo se transforma, como dice Drexler. Quiero darle las gracias a este que en un día fue mi compañero y hoy es amigo del alma, Antonio de la Rúa. Antonio, muchas gracias”.

Las palabras de la intérprete de “Las caderas no mienten” llegaron después de que comenzaran a circular rumores de un posible acercamiento entre ambos. Es que en agosto de este año, se la vio cenar en un restaurante junto al argentino y Tonino Mebarak, hermano mayor y colaborador de la cantante de 49 años.

Shakira y Antonio de la Rúa, más cerca que nunca

Sin embargo, esto no es algo nuevo. El año pasado, durante el show que brindó en Tijuana, México, cantó “Día de enero”, la canción que escribió como una carta de amor y agradecimiento para el hijo del expresidente de la nación. Antes de entonarla, Shakira indicó que se la dedicaba “a esos amigos que están ahí para siempre”.

El video viral de Antonio de la Rúa que revivió los rumores de reconciliación con Shakira

Pero, ¿cómo comenzó a reconstruirse el vínculo? Todo inició en 2023, año en el que ambos comenzaron con interacciones discretas y likes en redes sociales. A su vez, Antonio de la Rúa llegó a declarar a favor de su exnovia en un proceso judicial en España, cuando la Fiscalía española acusaba a la cantante de defraudar 14,5 millones de euros al fisco al alegar que ya residía en aquel país durante los años 2012, 2013 y 2014.

Antonio fue parte de los 117 testigos que se presentaron a declarar; él lo hizo como expareja y exmánager de la artista hasta principios de 2011. Su testimonio fue fundamental para demostrar la estructura de los negocios internacionales de la cantante y certificar que sus lazos y actividades financieras no dependían de España.

La historia de amor de Shakira y Antonio de la Rúa

Antes de que Gerard Piqué apareciera en su vida, Shakira estuvo en pareja con Antonio de la Rúa entre 2000 y 2011. La relación trascendió lo sentimental, ya que él también asumió el rol de mánager al colaborar directamente en la carrera de la cantante.

Shakira estuvo en pareja con Antonio de la Rúa entre 2000 y 2011. Captura de pantalla de video de Univision

La ruptura, sin embargo, no estuvo exenta de conflictos. En ese entonces, Antonio reclamaba el 18% de las ganancias que había generado mientras trabajaba como asesor, argumentando que su contribución fue clave en el éxito internacional de Shakira, mientras que la cantante respondió con una demanda por daños y perjuicios. Con el tiempo, los detalles del acuerdo permanecieron privados, aunque parece que las diferencias legales quedaron superadas, cerrando un capítulo complicado en la vida personal y profesional de la artista.