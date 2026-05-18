Absolvieron a Shakira de las acusaciones de fraude fiscal en España: le devolverán 55.000.000 de euros

MADRID.- La justicia española ordenó al Ministerio de Hacienda que le devuelva a Shakira más de 55 millones de euros (equivalentes a más de US$64.000.000), tras anular una sanción correspondiente al ejercicio de 2011, según un documento judicial consultado este lunes por la agencia AFP.

El tribunal de la Audiencia Nacional, la jurisdicción especializada en asuntos financieros complejos, ordenó a mediados de abril “la anulación de la liquidación practicada y la consiguiente devolución de las cantidades ingresadas como consecuencia de la misma, más los intereses legales”, respecto al ejercicio de 2011.

La cantante tuvo varios enfrentamientos con Hacienda en España y otros casos fiscales en los que se vio implicada se resolvieron en 2024. El centro de estos conflictos tiene que ver con la residencia fiscal de la artista, que en 2011 inició una relación con el entonces jugador del Barcelona, Gerard Piqué, que en aquella época no dejaba de mudarse por todo el mundo debido a su carrera.

Shakira y Piqué con sus dos hijos, Milán y Sasha @3gerardpique y @shakira/ Twitter

Shakira siempre afirmó que se estableció de manera permanente en Barcelona a finales de 2014, antes de trasladar en 2015 su residencia fiscal de Bahamas a España, justo antes del nacimiento de su segundo hijo. Sin embargo, la Justicia alegaba que la artista pasó más de la mitad de ese tiempo en España y, por lo tanto, debía haber pagado impuestos por sus ingresos globales en el país. Las tasas son mucho más bajas en Bahamas que en España.

Para que una persona sea considerada residente fiscal en España, debe pasar más de 183 días en el país. Las autoridades españolas sólo pudieron acreditar que Shakira vivió en territorio español ese año un total de 163 días, señaló el tribunal.

La nueva sentencia aún puede ser recurrida ante la Audiencia Nacional y no afecta a los ejercicios fiscales posteriores a 2011.

Acuerdo previo

En noviembre de 2023, Shakira había llegado a un acuerdo con la fiscalía para evitar los tres años de prisión y un juicio en Barcelona por los cargos de no haber pagado 14,5 millones de euros en concepto de impuesto sobre ‌la renta en España entre 2012 ​y 2014. Como parte del pacto, aceptó los cargos y una multa de la mitad de la cantidad adeudada, en total más de 7,3 millones de euros.

Shakira, al arribar al juicio en el que aceptó los cargos para no ir presa Emilio Morenatti - AP

El juicio original habría incluido más de 100 testigos y durado varias semanas, pero finalmente se resolvió en apenas ocho minutos. Shakira le dijo al juez que presidía el caso, José Manuel del Amo, que aceptaba el acuerdo alcanzado con la fiscalía. Respondió “sí” al confirmar que reconocía los seis cargos por no pagar impuestos al fisco español (unos 15,8 millones de dólares).

“Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan; o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante”, indicó la cantante colombiana citada en un comunicado difundido por sus abogados.

En ese sentido, agregó que sus propios hijos le pidieron que llegara a un pacto, por lo que apostó por centrarse en lo más “importante de su vida” y evitarles el “desgaste” que supone ver a su madre en un juicio.

Con información de AFP y Reuters