Shakira y Piqué venden su mansión en Barcelona: el acuerdo millonario tras la separación

Hace algunos días, la cantante barranquillera Shakira y el exjugador de fútbol Gerard Piqué llegaron a un millonario acuerdo para poder vender una de las propiedades que hacía parte de su patrimonio como pareja. La noticia fue dada a conocer por algunos medios españoles, en los cuales resaltaron que la diligencia finalmente fue posible, tras tres años de separación, lo que significa que se abre un nuevo capítulo para ambos famosos.

De acuerdo con lo informado por el diario La Vanguardia, en esta oportunidad la colombiana y el empresario lograron determinar el precio para la venta de una lujosa residencia, ubicada en una zona exclusiva de Esplugues de Llobregat. Según el medio, tanto la artista como el exfutbolista de Barcelona decidieron que el trámite culminaría por aproximadamente tres millones de euros, después de un complicado proceso.

Algunos reportes revelan que la decisión de la venta llegó años después de la ruptura, debido a que la “Loba” se mantuvo firme en su posición de obtener un precio elevado por la propiedad, la cual hace parte de un enorme complejo. Por su parte, el español ejerció un poco de presión para que el proceso terminara cuanto antes para poder continuar con su vida al lado de su pareja actual, Clara Chía, quien también estuvo envuelta en los rumores de separación.

Cómo es la mansión

La vivienda, que recientemente fue entregada por Shakira y Piqué, hace parte de un ambicioso proyecto familiar dentro del que convivieron los famosos con sus dos hijos y algunos miembros del personal de servicio. Si bien la residencia tenía que ser modificada antes de colocarse a la venta, finalmente fue otorgada sin ninguna intervención. Además, se sabe que está cerca de otras dos propiedades al interior de un conjunto diseñado por la arquitecta Mireia Ametller.

Las tres casas incluyen jardines extensos, piletas, gimnasio, sala de juegos, un estudio de grabación y varias terrazas con vistas impresionantes, ya que para la expareja era fundamental interconectar los diferentes espacios de este enorme complejo.

Tras darse a conocer la noticia, algunos usuarios curiosos se percataron de que los inmuebles cercanos aún se encuentran ofertados en el mercado, pero también cuentan con un precio elevado que ronda los 11 millones de euros.

