El polémico dato que dieron en LAM sobre Gimena Accardi y otra supuesta infidelidad

La separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, que se conoció hace dos meses, puso la vida de los actores por los aires. Y aún más desde que, este martes, la ex Casi Ángeles revelara que le fue infiel a su exmarido. Pero la trama parece no tener final y en LAM (América TV), Pepe Ochoa lanzó un dato desconocido sobre el detonante principal de la crisis entre los famosos.

“Entre Gime y Nico empieza a haber mucho bardo cuando él empieza a hacer Tootsie y ella acepta entrar en Olga. Ya venían mal y a partir de que ella está en Olga y se eleva como personaje y figura, empieza a tener mucha más vida social”, comenzó el panelista en rol de conductor.

Esta semana, Gimena Accardi y Nico Vázquez confirmaron su separación tras 18 años juntos (Foto: Instagram @nicovazquezok)

“Tuvo más vida nocturna y empezó a salir sin Nico en el medio. Y lo que me cuentan del entorno de Nico es que como él estaba todo el día sin cejas y vestido de mujer, la libido de ella se empezó a caer. Hay una parte muy importante de esas decisiones entre ellos que los alejaron”, reveló sobre el insólito distanciamiento entre los actores.

Sumado a esta situación desgastante, Gimena Accardi habría conocido a un hombre en 2018 que la llevó a cometer su primera infidelidad. “Sumado a eso, en el año 2018, Gime tuvo una historia con una persona que vive cerca de donde ellos dos vivían. Una historia que lo voy a poner en estos términos: fueron un par de polvos. Este personaje era una persona a la que Nico Vázquez podía llegar y conocer. Con este personaje las cosas no trascendieron y simplemente eso, un coqueteo, sexo un par de veces, en un par de meses, en verano y Nico lo supo”, relató Ochoa.

Gimena Accardi admitió que le fue infiel a Nicolás Vázquez (Foto: Captura / Olga)

Sin embargo, a diferencia de la información que trascendió el lunes y que este martes la actriz confirmó, con respecto a este dato, no hay hasta el momento ninguna declaración oficial de los protagonistas.