Shannen Doherty, con cáncer terminal, publicó un mensaje que preocupó a sus fans

Shannen Doherty atraviesa un difícil momento de salud, el año pasado reveló que nuevamente tiene cáncer, pero que esta vez ya no tiene cura: está en la última etapa, la más irreversible. En los últimos días, realizó una publicación en Instagram que alarmó a sus seguidores.

“No la pudieron detener. No porque no tuviera errores o dudas. Sino porque continuó a pesar de ellos”, fue la frase que compartió Doherty en la red social, que pertenece a la obra del poeta Beau Taplin. Junto a ella, en la descripción de la publicación, indagó: “¿Alguna vez sentiste que tenés tanto para decir que no lo podés decir todo?”.

La frase que Shannon Doherty realizó en Instagram y causó preocupación entre sus seguidores Instagram: @theshando

La actriz suele compartir mensajes de superación personal y frases que invitan a reflexionar sobre la vida, pero este contenido llevó a que muchos de sus fans lo interpretaran como una señal de que su estado de salud podría haberse agravado. La respuesta no se hizo esperar, en los comentarios los usuarios le desearon “ánimo”, “mucha fuerza” y le agradecieron por su mensaje.

En 2015, Doherty había logrado superar el cáncer de mama, tras someterse a una mastectomía y quimioterapia. Pero en febrero de 2020, fue invitada al programa Good Morning America y, tras contar que nuevamente le habían diagnosticado la enfermedad, confió: “Estoy aterrada. Sufro por mi esposo (el productor Kurt Iswarienko) y mi madre”.

Shannen Doherty compartió con sus seguidores el duro proceso que atravesó con la quimioterapia

La intérprete había compartido con sus seguidores el duro proceso que atravesó durante la quimioterapia y celebró con ellos la remisión completa de la enfermedad en 2015.

El año pasado, contó entre lágrimas: “Tengo cáncer otra vez, en etapa 4. Hizo metástasis en mi cuerpo, y sé lo que eso significa”. Luego, reflexionó: “Es una píldora amarga imposible de tragar de muchas maneras. Me pregunté muchas veces: ‘¿Por qué yo?’, y después me digo: ‘¿Y por qué no yo?’ ¿Quién se merece esto? Simplemente nadie”.

En aquella entrevista, Doherty reveló que hubo muchos días donde le costaba levantarse de la cama y quiso “tirar la toalla”, y confió que lo que la motivó a continuar fue pasar tiempo con su familia. “Ahora solo me queda preocuparme por mi esposo, y mi madre, quienes deben padecer conmigo este momento”, afirmó.

La artista saltó a la fama internacional por su papel de la joven rebelde Brenda Walsh en Beverly Hills 90210 y la graciosa bruja Prue Halliwell en la serie Charmed: “Fueron tiempos maravillosos. En honor a aquellos años, durante este último tiempo quise ocultar la enfermedad porque quería demostrar que todavía podía trabajar”, confió.

LA NACION