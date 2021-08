El llanto de Jony Viale en el homenaje a Mauro: “Fue el mejor papá del mundo”

Este viernes, América le rindió un homenaje a Mauro Viale a más de cuatro meses de su fallecimiento. El histórico estudio 2 del canal llevará, de ahora en adelante, el nombre del conductor en una placa que fue descubierta en una transmisión en vivo en medio de los aplausos de su familia, amigos y excompañeros. En el homenaje, Jonatán Viale no pudo contener las lágrimas por el momento emotivo que estaba viviendo.

“Pido perdón, es un papelón. Le iba a pedir a mi mamá que no llorara y terminé llorando yo como un estúpido. De verdad, pido perdón”, dijo Jonatan, que desde el primer minuto se lo vio visiblemente quebrado. El conductor de +Realidad (LN+) le agradeció a las autoridades del canal por organizar el homenaje a su padre.

“Lo veo a Mariano Yezze y recuerdo cuando estaban en A24 en un programa que no sé cómo se llamaba, él producía y producía horas. Era un enfermo, loco de la producción y yo tenía 8 ó 10 años y de ahí mamaba todo esto”, dijo en referencia a las largas horas de trabajo de su padre.

El dolor de Jonatán Viale en medio del homenaje a su padre

Leonor Schwadron, la esposa de Mauro, en tanto, aseguró que su marido era “un derroche de amor”. “Su excelencia es irremplazable, por toda su pasión y creatividad. Fue un modelo por toda su pasión que le ponía al trabajo”, dijo.

El conductor, que murió de coronavirus a los 73 años, fue recordado en sus históricos programas como Mauro en América, Los Especiales de Mauro Viale, Mediodía con Mauro, Mauro de Remate, El Diario de la Tarde, Político, Mauro Viale 120, Mauro 360, Mauro y Más que noticias, así como incursiones como relator de fútbol como sus reportajes desde el exterior.

La esposa de Mauro Viale y su hijo Jony, presentes en el homenaje que organizó América TV. Gerardo Viercovich - LA NACION

Del homenaje, que estuvo conducido por Guillermo Andino, también participaron Mariano Iúdica; Luis Ventura; Daniel Vila, presidente del Grupo América; y Liliana Parodi, directora de contenido de América; y Mariano Yezze.

En tanto, Vila agradeció la asistencia de Jonatan y Leonor y sostuvo que en el directorio se les ocurrió la idea de colocar una plaqueta recordatoria cuando se conoció la muerte como una forma de mantenerlo todavía en el canal. “Siento que en este momento estoy rodeado por Mauro. Fue un ejemplo como profesional y como amigo. Siempre lo voy a llevar en un pedacito en mi corazón”, dijo.

Las lágrimas de Luis Ventura al hablar del conductor

Iúdica, en tanto, aseguró que quería devolverle a su familia algo de lo que Mauro le había compartido. “Me encantaría que me suceda ser un enorme profesional sin prescindir de la estrella. Sé del amor inconmensurable con su esposa y el regocijo para hablar de sus hijos y sus nietos. Nadie en este canal dejó de hablar de Mauro Viale. Es enorme la figura de Mauro Viale como productor y periodista. Todo es artesanal. Es muy emocionante”, añadió.

Ventura, conmovido ante la situación, explicó entre lágrimas la relación que tuvo con el conductor. “Mauro me genera ternura, emoción, cariño, amor. Cada vez que vengo a América siento que me lo voy a encontrar en un pasillo, como cuando nos encontrábamos y me decía: ‘¿Qué tenés?’. Y me desmentía para sacarme más información y que yo lo convenciera de que lo que tenía era cierto. Estuve meses peleado, distanciado y no lo entendía. Lo entendí hasta que me habló de sus hijos y sus nietos y me di cuenta que lo hacía para distinguir sobre lo que tenía enfrente: sus hijos, su mujer y sus nietos”, expresó.

Familiares, compañeros y autoridades de América TV, en el homenaje a Mauro Viale. Gerardo Viercovich - LA NACION

En medio de las lágrimas y los aplausos, Jonatan agradeció el homenaje a su padre. “Gracias, gracias. Porque fue el mejor periodista de todos, pero fue el mejor abuelo y el mejor papá”, sostuvo.

Por último contó lo que le generó la imagen de su padre y su hijo y que fue elegida por la producción. “Cuando lo veía con Romeo, con esa cara de abuelo y papá feliz, más importante que todo esto, él fue el mejor papá del mundo. Te lo puedo asegurar”, cerró.

LA NACION