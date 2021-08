Ricardo Montaner se quebró al escuchar cantar a una participante de La Voz Argentina: “Tuve escalofríos”

Ricardo Montaner no pudo contener las lágrimas en La Voz Argentina (Telefe) tras escuchar la performance de Steffania Uttaro, integrante de su equipo, que cantó su famoso tema “Será”. La artista venezolana, que brilló en su presentación anterior, logró conmover a su coach y pasó a la siguiente etapa.

“Gracias, me hiciste llorar, mucho. Me hiciste llorar”, confió Montaner, notablemente emocionado, luego de que la participante finalizara su canción.

La emoción de Ricardo Montaner tras escuchar a Steffania Uttaro en La Voz Argentina

Steffania le contó a Marley, conductor del programa, que antes de subirse al escenario del concurso le dijo a su coach que era “un súper reto y un honor” tener la posibilidad de interpretar un tema suyo. Para hacerlo, la producción le armó a la artista un decorado conformado por un piano, un candelabro con velas encendidas y una proyección de la luna llena de fondo.

Lali Espósito y Mau y Ricky Montaner se pusieron de pie para aplaudir su trabajo cuando terminó de cantar el tema. La jurado consideró que la participante estuvo “tremenda”. Y bromeó: “Si no lo tuviera a Montaner acá te diría que la cantaste mejor que la versión original”.

Mientras que Mau, uno de los hijos del compositor de este tema, contó que es una de sus canciones favoritas y recordó que la interpretó recientemente junto a su familia en un show. “Tu versión me conmovió mucho”, le dijo a Steffania.

En tanto, Soledad Pastorutti consideró que la forma en que reversionó el tema fue “impecable”. Y retomó la broma de Lali, para decir que la de Steffania había sido “la mejor versión femenina”, mientras que la de Montaner era la mejor masculina de esta canción.

Finalmente, le llegó el turno de dar la devolución a Ricardo Montaner. El coach de la artista reveló que en el ensayo, cuando Steffania le cantó por primera vez la canción, lo hizo vivir un momento único, y confesó: “No pude evitar llorar”.

Jacinta Sandoval se despidió del team Montaner en La Voz Argentina Prensa Telefe

Luego, explicó: “Aparte de la voz que ella tiene, de lo majestuoso que lo canta, ella me trajo a la cabeza cosas del país que me dio de comer durante tantos años y en el que nacieron mis hijos, que no pude evitar tener escalofríos desde que empezó hasta que terminó”. Montaner se refería a Venezuela, de donde es oriunda la participante, país que abandonó. Recientemente lo definió como “un pueblo que está muy sufrido, y que necesita aire limpio y sentirse en libertad nuevamente”.

Frente a la artista, notablemente emocionada, Montaner le advirtió: “Cuando la gente te ve no presiente la calidad vocal que tienes”, algo que le había sucedido en la gala anterior a Lali.

En los cuartos de final la decisión de quién se va del equipo la tiene el público. Y este domingo se conoció que la más votada fue Steffania Uttaro, seguida por Ezequiel Pedraza, Ignacio Sagalá y los hermanos Axel y Denis. Por este motivo, quien se fue del concurso fue Jacinta Sandoval.

Ahora, el team Montaner quedó conformado por cuatro participantes, aunque son cinco porque uno es un dueto, que están a un paso de la gran final y deberán dar todo para lograr consagrarse campeones del programa.

