Shannen Doherty, contra los plásticos estándares de belleza de Hollywood: “He vivido y amo que mi cara así lo demuestre”

Durante el fin de semana, los usuarios de las redes sociales se indignaron como solo ellos saben hacerlo por el título de una columna de opinión publicada por el diario El País de España en la que se ponía en cuestión las exigencias que Hollywood le hace a sus estrellas femeninas una vez que pasan los cuarenta. Una reflexión inspirada por los muchos comentarios sobre Kate Winslet y su magnífica actuación en la serie Mare of Easttown, donde la intérprete británica aparecía sin el maquillaje ni los cuidados vestuarios que se esperan de una estrella de su calibre. Claro que el problema no fue el texto mismo sino su título: “Por qué nos gusta más Kate Winslet gorda y vieja que de musa del Titanic”. Una aberración que insiste con los calificativos, que probablemente nunca se aplicarían a un actor, para celebrar que Winslet apareciera “al natural” en la serie de HBO y no se dejara influenciar por las misóginas reglas de Hollywood. Ni gorda ni vieja, la actriz de Titanic osó pedirle al director de la serie que no editara la escena amorosa dónde se le veían los rollos, un gesto de valentía que para la industria audiovisual resulta una rareza. Aunque Winslet no sea la única en llamar la atención sobre las consecuencias que tienen en los artistas las exigencias estéticas de Hollywood.

De hecho, Shannen Doherty, una de las actrices televisivas más conocidas de la TV norteamericana y quien conoce a la perfección los mecanismos de Hollywood, decidió sumar su granito de arena al debate y el sábado compartió una selfie sin maquillaje ni filtros desde Instagram para referirse a lo que llamó la obsesión de Hollywood por el botox y los retoques faciales.

“Mirando películas esta noche me di cuenta de que había pocos personajes femeninos con los que me pudiera identificar”, escribió la actriz de cincuenta años.

“Ya saben a qué me refiero. No había en pantalla mujeres sin rellenos, sin botox o lifting, mujeres que aceptaran sus rostros como son, con todas las experiencias de vida que reflejan. He vivido y amo que mi cara así lo demuestre. Sobreviví a muchas cosas, sí al cáncer, pero a mucho más que eso. Ahora me acepto como soy. Finalmente. Ya terminé con la percepción que las revistas y Hollywood quieren mostrar de nosotras. Quiero ver a mujeres como yo. Mujeres como nosotras”, compartió Doherty que luego de superar el cáncer de mama en 2017, anunció el año pasado que el cáncer había vuelto y esta vez con pocas posibilidades de recuperación.

LA NACION