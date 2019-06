Después de haberse llevado el puntaje más bajo en la ronda de salsa de a tres, las dos mediáticas mostraron su enojo con el jurado y con Yanina Latorre

La del jueves en ShowMatch fue una noche para el olvido para Charlotte Caniggia , que bailó salsa en trío junto a Morena Rial y consiguió una de las calificaciones más bajos de la ronda: 13 puntos. Su enojo a la hora de recibir las devoluciones del jurado y del BAR, lejos de aquietarse, se acrecentaron con el correr de las horas. "Creo que bailé bien, le puse toda la onda y pensé que me iba a ver bien", dijo.

Además, en declaraciones para el ciclo de canal 9, Hay que ver, contó: "Ensayamos un montón. No somos bailarinas, ¿qué quieren?". Sus dichos contradicen lo que aseguró su coach, Barby Reale, que en vivo aseguró que Charlotte no puede ensayar más de dos horas seguidas. "Con Morena ensayamos solas", contó. Su partenaire, Agustín Reyero, también se mostró molesto por la poca predisposición de su compañera.

Ajena a todo lo que opina su propio equipo, Charlotte solo se hizo eco de lo que dijeron sobre su performance las panelistas de Los ángeles de la mañana. "Son un desastre las angelitas. Las que están ahí sentadas se creen Pamela Anderson y Pampita Ardohain. Arruinan a todo el mundo y se creen superiores. Yo les rendiría mucho más. ¡Que Ángel las eche a todas!", expresó.

Pero, a la hora de criticar a las "angelitas", hubo una que se llevó la peor parte, la histórica enemiga íntima de su mamá, Mariana Nannis. "A Yanina Latorre no la registro a Yanina. No sé quién es. Mi mamá me dijo que ni hable de ella. No la conoce nadie. No es la Nannis de los ´90. No le llega ni a los talones", disparó.

Hay que ver fue a buscar a Yanina y ella, claro, no se perdió la oportunidad de responderle: "Que se ponga el despertador y vaya a laburar. Se levanta a la una del mediodía, no quiere ensayar y pide aumento. ¡Que ensaye hasta que le salga! Ya roza la soberbia, no está bueno que se ría del laburante o que pida que echen a sus compañeros".

Su nueva amiga, More Rial , tampoco le escapó a la polémica. Y, contrariamente a lo que ocurrió en el estudio de ShowMatch, donde se mostró algo lacónica ante las preguntas de Marcelo Tinelli, se encendió para las cámaras de los programas de chimentos. "No me copó que Flor Peña y Pampita se rieran de mi", se quejó.

"No es fácil, menos porque parí hace dos meses. No sé de qué se reían. Ensayamos un montón. Deberían ser más ubicadas. Pampita se hace la simpática para que vaya a su programa pero no voy a ir; voy a dedicarme a ensayar", expresó ante el micrófono del programa de El Nueve.

A medida que avanzaba la nota, Morena parecía enojarse más. "Ellas porque están sentadas en una silla y no hacen nada más que marcar. Flor Peña me dio Moni Argento (el personaje de la comedia Casados con hijos): se reía todo el tiempo. Me pareció una falta de respeto. No me copó que se rieran. Y Ángel no puede evaluar el baile de nadie porque no es bailarín. No caza una. Estoy dispuesta a ensayar, pero Charlotte no puede más de dos horas porque se vuela. He ensayado sola con la coach; no tengo problema", expresó.

En cambio, estuvo muy agradecida con las declaraciones de Marcelo Polino: "Yo sufrí mucho, me bardean desde siempre y hasta hoy estoy sigo sufriendo. No sé si no lo supero pero me cuesta. Tengo 60 kilos menos e igual me dicen gorda. Ya no me importa que me hagan bullying".

El programa también entrevistó a Flor Peña, que negó haberse reído de Morena: "Nos reímos pero no por Morena Rial. Fue porque los enlaces empezaron a dispersarse. A More le dijimos que estaba para más. Pero no nos reímos de ella. No estuvo bueno el baile pero no fue por ella. La banco a muerte, me encanta que se haya animado. Y adhiero a lo que dijo Polino. Es alguien que merece una oportunidad. Le pido disculpas si sintió algo así. No me río nunca de nadie. No soy así".