Este jueves 18 de diciembre se dio a conocer que Christian Petersen fue internado de urgencia en San Martín de los Andes. Estaba realizando una excursión y tuvo que ser trasladado tras sufrir una descompensación.

Se trata de un reconocido chef de 55 años que se hizo conocido por sus programas de televisión culinaria junto a su hermano, Roberto Petersen, y por haber sido jurado en el reality El gran premio de la cocina. Además, lleva adelante la empresa Los Petersen Cocineros & Cia. con varios emprendimientos culinarios. Tiene una fuerte presencia en las redes sociales, donde comparte recetas.

Christian Petersen permanece en estado crítico Santiago Cichero/AFV

Qué le pasó a Christian Petersen

El famoso chef se descompensó en medio de una excursión para realizar el ascenso al volcán Lanín, en San Martín de los Andes. Fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Ramón Carrillo de la ciudad neuquina.

Según los medios locales, su estado es delicado y está acompañado por su esposa, Sofía Zelaschi, con quien se casó en abril pasado.

Christian Petersen está en estado crítico, acompañado por su esposa Sofía Zelaschi Matias Salgado

El portal local Realidad Sanmartiniense detalló: “Todo comenzó cuando el guía de la excursión notó que uno de los integrantes del grupo no se encontraba en buenas condiciones físicas. De inmediato dio aviso al guardaparque y pidió asistencia”. Durante el primer contacto, los médicos detectaron una fibrilación auricular en el reconocido cocinero. Una vez que fue estabilizado, fue derivado a la terapia intensiva del hospital, donde se encuentra “con asistencia respiratoria mecánica, ventilado y hemodinámicamente inestable”.

Por su parte, en Puro Show señalaron que el jurado de El gran premio de la cocina fue rescatado en medio de la montaña y, una vez sedado, fue trasladado al centro de salud. “Estaba en una excursión en el Sur, escalando el volcán Lalín y sufrió una afección cardíaca. Está internado en terapia intensiva, lo quieren trasladar, pero no mejora”, contaron en el programa de eltrece.

Roberto Petersen, el hermano y socio de Christian, aún no se pronunció sobre lo ocurrido

Por el momento no se conocen novedades sobre Petersen. Su flamante esposa ni su hermano y socio aún no hicieron declaraciones sobre el estado del cocinero.