El inesperado giro en el infarto de Joaquín Levinton: le salvó la vida a un fan sin proponérselo

Joaquín Levinton generó preocupación en la madrugada del último viernes, cuando sintió un fuerte dolor en el pecho mientras estaba en un bar de Palermo, lugar en el que fue asistido y tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Fernández, donde le pusieron un stent. Mientras se recupera tras ser dado de alta, sorprendió al compartir un fuerte testimonio.

Joaquín Levinton sufrió un infarto el último viernes (Foto de archivo: Instagram/@joaquinlevinton)

A través de su cuenta de Instagram, donde acumula poco más de 400.000 seguidores, el líder de Turf replicó el mensaje que le envió un fanático, en el que le reveló que gracias a que su caso se hizo público, pudo prevenir un infarto.

“Hola. Aunque no lo creas, me salvaste la vida. El viernes por la mañana me descompuse y pensé que era solamente la presión. Por la tarde vi la nota del mozo contando tus síntomas y me di cuenta de qué era lo que me había pasado a mí”, le escribió el hombre junto a una imagen en la que dejó ver su muñeca, la cual daba cuenta de que había sido hospitalizado.

Joaquín Levinton compartió el testimonio de un fanático y sorprendió a todos (Foto: Captura Instagram/@joaquinlevinton)

“Por la noche me volvió el dolor y salí corriendo al Sanatorio Anchorena. Hice un infarto, me colocaron dos stents. Gracias porque hoy estoy nuevamente con mi familia”, completó el hombre.

Junto a la captura, el músico agregó un corazón vendado y comentó: “Qué locura”. Horas más tarde, y aún movilizado, el intérprete de “Pasos al costado” publicó una storie junto a sus padres, Carlos Levinton y Susana Tambutti, quienes lo acompañan a sol y sombra.

Joaquín Levinton junto a sus padres (Foto: Captura Instagram/@joaquinlevinton)

Aquellos posteos llegaron después de que este lunes, el artista recibiera el alta. “Estoy en mi casa, me dieron el alta, tuve un infarto, tenía una arteria tapada y de repente me empezó a doler el pecho y no podía respirar. Me ayudó un mozo del Timón que le agradezco un montón y después llegó el SAME rapidísimo que me llevó al Hospital Fernández, les agradezco con toda el corazón lo genial que me atendieron. Y al poco tiempo yo ya estaba en una sala bien y recuperándome para ya estar hoy en mi casa", relató en una historia publicada en su cuenta de Instagram.

Alta de Joaquín Levinton

Asimismo, llevó tranquilidad a sus fans y dijo que prevé volver a los escenarios en un mes. “Un beso enorme para ustedes”, cerró.

Cómo fue el momento en el que Levinton se descompensó

El exparticipante de MasterChef Celebrity (Telefe) se acercó el viernes al restaurante El Timón (Avenida Dorrego 1679) alrededor de las 00.42 para pedir ayuda porque sentía un malestar físico. Uno de los mozos llamó al 107 y personal del SAME lo asistió en el lugar y lo trasladó al Hospital Fernández.

En el hospital, tras ser asistido en el shock room y en el sector de hemodinamia donde le destaparon una arteria, fue sometido a una intervención quirúrgica, en la que le colocaron un stent.

El comunicado de Turf con el que se llevó tranquilidad a los fans (Instagram: @turfoficial)

Pasadas algunas horas de lo ocurrido, desde la cuenta de Instagram de Turf (@turfoficial) compartieron un comunicado en el que se refirieron a la salud del líder del grupo y revelaron que le colocaron un stent. “El procedimiento se realizó con éxito y Joaquín se encuentra estable, fuera de peligro y evolucionando favorablemente, actualmente en proceso de recuperación”, escribieron junto a un agradecimiento por los mensajes de cariño para Levinton.