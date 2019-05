ShowMatch 2019: Hernán Piquín y Macarena Rinaldi se quedaron a mitad de camino

A pesar de ser muy virtuosos, a Macarena y a Piquín no les fue bien en su debut Crédito: Prensa LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de mayo de 2019 • 23:51

El Súper Bailando del lunes comenzó a pura tecnología con Snapchat y su nuevo filtro de imágenes que permite cambiar de género a una persona o la convierte en bebé. A instancias de Marcelo Tinelli , el jurado, el BAR y luego los participantes, probaron la innovación y se mostraron en la pantalla gigante del estudio.

Enseguida llegó el debut en la pista de Macarena Rinaldi y Hernán Piquín , que este año apadrinan el sueño de la Fundación Challenge Argentina, dedicado a las actividades de montaña para personas que sufren algún tipo de discapacidad.

El bailarín aprovechó para confirmar la información que asegura que muy pronto se radicará en España, a raíz de los hechos de inseguridad que vivió en nuestro país: "Es la idea, pero por algunos compromisos todavía voy y vengo. Estoy viviendo mitad allá, y mitad acá".

Antes de bailar se dio un inesperado pase de facturas entre el conductor y Federico Hoppe . Aprovechando la presencia de la bailarina y novia del productor, y luego de elogiarla llamándola "la Juliana Awada del Bailando", Marcelo destacó la vida social de la pareja junto a otros participantes y se quejó: "Nunca fui a la casa de Hoppe, no tengo ni la dirección".

Luego de un baile que incluyó elementos, trucos de cámara y el conocido virtuosismo de la pareja, para el jurado no fue suficiente. Ángel de Brito opinó que "los trucos estuvieron raros", y Carolina "Pampita" Ardohain no vio suficiente disco: "Me hubiera gustado ver más los pasos básicos, y que recorrieran más la pista. Además, la subida del truco estuvo desprolija". Florencia Peña , de acuerdo a su devolución, les dio un voto secreto de confianza, y para Marcelo Polino "la idea quedó a mitad de camino". A pesar de todo, la pareja sumó 17 puntos.