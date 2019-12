El dolor de Karina: "Lloré todos los días, antes de venir acá". Crédito: LAFLIA - JORGE LUENGO

Karina "La Princesita" Tejeda es desde hace muchos años una asignatura pendiente de la producción de ShowMatch. Como ella misma contó, la convocaron por primera vez en 2008, y se negó a participar: "Siempre dije 'Ni en p... voy a al Bailando'. Lo miraba pero no me veía acá". Después de años de insistir, la cantante finalmente aceptó y no se equivocó: su paso por el programa la catapultó hacia otro espacio dentro del mundo del espectáculo, y la convirtió en una de las figuras del año.

Sin embargo, todo tiene su contracara, y junto con la repercusión también llegaron las críticas. Fue el mejor año de La Princesita y también uno de los peores de su vida. Así decidió contarlo con lágrimas en los ojos durante la semifinal del viernes: "Mi emoción es sincera de verdad. Yo leo mucho las redes, y estoy agradecida porque me acerca más a la gente pero tengo que reconocer que conmigo han sido muy duros. Me han dicho cosas terribles, que por más que me pare acá, fuerte, son cosas que hieren".

El bullying que sufrió la cantante, por sus limitaciones para el baile, o por no tener el cuerpo "perfecto", hicieron mella en su confianza. Porque al mismo tiempo que sufría por lo que le escribían, el jurado le pedía una actitud más desafiante en la pista. Karina tuvo que trabajar mucho internamente para autogenerarse confianza: "Me parece que la gente tendría que bajar un cambio, no solo conmigo sino con un montón de personas a las cuales les dicen cosas terribles. Porque una cosa son las críticas constructivas que te ayudan a crecer y otra cosa es el odio. Lo digo ahora que termina el certamen, pero lloré todos los días antes de venir acá por la cantidad de cosas terribles que me decían".

Paradójicamente, la catarata de críticas resultó ser inversamente proporcional a su popularidad telefónica a la hora de votar. Aunque sus limitaciones para el baile la dejaron varias veces en la sentencia, la gente la empujó con sus llamados a continuar: "Yo sé que la gente que vota no es la que está en las redes, es la que está en la calle, la que te toma la mano y te mira a los ojos. Yo me autoayudaba, me decía: 'Vamos Karina, no les des bola, plantate ahí'. Me parece que, más allá de que nos quedemos o no, está bueno como mensaje decir que no escuchen lo que hiere. A mí me costó mucho estar acá, mover un pie cuando no lo hice en mi vida. Y ahora lo estoy disfrutando mucho. Gracias".

Karina perdió la semifinal frente a Nico Occhiato. Se fue del programa contrariada, sí, pero con la tranquilidad de que no solo su paso por ShowMatch la llevó a un cambio interno, sino de que la convirtió en una figura todavía más grande de lo que era.