"Sí, fui infiel": la inesperada confesión de Rocío Oliva en Polémica en el bar

28 de agosto de 2020 • 18:27

La última emisión de Polémica en el bar fue una noche de mujeres, aunque liderada por un hombre, Mariano Iúdica, el conductor regular. Luciana Salazar y Rocío Oliva, las habitués de la mesa, fueron acompañadas por Silvina Escudero y Luisa Albinoni. "Con las salidas de la cuarentena, empezaron las infidelidades", presentó Iúdica el tema central del programa.

Escudero preguntó quién había engañado a su pareja. Salazar levantó el guante: "Puedo decir que sí, pero no puedo decir con quién". En ese sentido, Oliva planteó una forma más sutil de engaño: "Uno a veces es infiel con el pensamiento".

"Yo nunca fui infiel", aseguró Escudero. Iúdica se despidió y se levantó de la mesa. Entonces Salazar cruzó a la que negó todo: "Ella dice que no fue infiel porque está en pareja". El conductor apuntó a otra de las panelistas con una indirecta: "Acá hay una que se está haciendo la boluda".

Finalmente, la ex de Maradona habló: "Yo fui infiel también, no sé si me fueron infiel a mí". Salazar agregó, rápidamente: "Hay uno que se está poniendo...". Oliva negó que el engaño fuera al futbolista: "No, fue cuando era más pendeja".

Además, en la mesa surgieron las caracterizaciones del comportamiento de cada género. "Para mí, todos los hombres del mundo son infieles", sentenció Escudero. Iúdica agregó: "Y las mujeres también".