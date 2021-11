Siervos: comedia fantástica a cuatro manos

★★★ Autoría y dirección: Pedro Gundesen y Enrique Lozano. Intérpretes: Martín Bertani, Daniel Di Cocco, Marcela Díaz, María Alejandra Hollender, Patricia Roncarolo y Valeria Santa. Escenografía: Tony D’Fabrici. Vestuario: Paula Bianchini. Luces: Marco Pastorino. Sala: Beckett, Guardia Vieja 3556. Funciones: sábados, a las 21.30. Duración: 75 minutos.

El argentino Pedro Gundensen (Argentinien, Kilómetro Limbo) y el colombiano Enrique Lozano (Transmigración, Noche oscura Lugar tranquilo) se conocieron en Panorama Sur, un programa de intercambio internacional de dramaturgias. De esas cuatro manos nacieron dos obras, Piel de lava, que no se llevó a escena, y Siervos, estrenada en el Beckett, también con dirección conjunta.

Siervos y ciervos, la obra juega con ambas ortografías y semánticas que bien podrían ser dos obras diferentes aportadas por cada autor y que la reunión fundió en una sola. Por un lado, un millonario adicto a la caza mayor y su hastiada esposa son visitados por una pareja que busca ascenso social; por otro, la caída de un rayo misterioso provoca que los deseos ocultos de estos personajes se cumplan inexorablemente.