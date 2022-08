Sigue la polémica con Piñón Fijo: el contundente mensaje de su exesposa tras las acusaciones de sus hijos

El drama familiar de Piñón Fijo sumó un nuevo capítulo. Todo comenzó cuando él compartió una foto de su nieta Luna y pidió por el derecho a los abuelos y dio a entender que llevaba tiempo sin verla. Posteriormente, su hija Sol hizo su propio descargo y lanzó fuertes acusaciones contra su padre. Ahora, se sumó la exesposa del payaso quien, a través de un contundente mensaje, dejó en claro de qué lado del conflicto está.

Hace unos días, Piñón compartió en sus redes una foto de su nieta y escribió: “¡Mi loquita hermosa! Nos volveremos a ver y disfrutaré de tus abrazos. Te amo y te extraño!”. Asimismo, sumó los hashtags: #derechonietos y #derechoabuelos.

Por su parte, Sol, la madre de Luna, hizo un fuerte descargo donde sostuvo: “Él está desaparecido de nuestras vidas, después del último de tantos maltratos”. Su hermano Jeremías salió a apoyarla en sus dichos y ahora, su madre también se sumó a la polémica. Con un contundente mensaje dejó en clara su postura.

Karina junto a su hija Sol embarazada de León y su nieta Luna (Foto: Instagram @karinasuarez37)

Karina Suárez, exesposa de Piñón y madre de Sol y Jeremías, compartió una historia en su cuenta con un mensaje del Colectivo educación inicial de Córdoba, que dice: “Desnaturalicemos el maltrato”. De esta manera apoyó a su hija luego de que acusara de maltrato a su padre.

El contundente mensaje de Karina Suárez, la exesposa de Piñón Fijo (Foto: Instragram @karinasuarez37)

Si bien desde hace años el artista recorrió el país con sus shows acompañado por sus hijos, ahora la realidad es otra. Todo parece indicar que la alegría y diversión que se vivían sobre el escenario, distaba mucho de lo que sucedía cuando se cerraba el telón, se apagaban las luces y el público se retiraba.

Tras el primer posteo de Fijo, en Intrusos (América) contaron que él y Suárez se separaron tras más de dos décadas de relación y esto fue un “baldazo de agua fría” para sus hijos.

“La verdad es que Fabián (su nombre real) no la está pasando bien. Él se separó de su mujer y a partir de ahí perdió toda relación con los hijos. Y Sol, que es mamá de Luna, muy apegada a Piñón, desde que pasó todo esto no la puede ver”, indicó el periodista Pablo Layus.

La exesposa de Piñón Fijo y madre de Sol y Jeremías se sumó a la polémica familiar (Foto: Archivo / Instagram @karinasuarez37)

El descargo de Sol, la hija de Piñón fijo tras el posteo de su padre

Luego del sugerente posteo del intérprete de “Chu Chu Ua”, su hija Sol hizo un contundente y extenso descargo a través del cual dio su versión de los hechos. “Me veo obligada a expresarme por este medio en un tema de índole privado, dado que los días pasaron y mi padre no salió a defender a sus hijos de tremendas acusaciones gratuitas e injustas”, manifestó.

El descargo de Sol Fijo ante las acusaciones de que le prohíbe a su padre ver a su hija. Instagram: Sol Fijo

“Hace ocho meses que no veo a mi padre porque está desaparecido de nuestras vidas, después del último de tantos maltratos (en mi semana 32 de embarazo). Y fue porque me animé a poner límite a las humillaciones crónicas después de los 35 años. Pero jamás le prohibí ver a sus nietos”, sostuvo y agregó: “Esperé algún gesto de humanidad para reconfigurar sus encuentros con mi hija bajo nuestros límites y condiciones, pero no apareció. Ni cuando nació mi bebé. En julio, León estuvo internado con una bronquitis aguda y tampoco apareció”.

La hija del reconocido payaso publicó su punto de vista. Instagram: Sol Fijo

Para finalizar, indicó: “Si antes disfracé, oculté y protegí a ese personaje, es porque el amor incondicional de una hija a un padre fue más fuerte. O quizás porque la esperanza al ‘cambio’ siempre se mantuvo prendida hasta hoy. Hace 34 años que conocen a un personaje; yo hace 35, a la persona que está detrás: mi papá”.