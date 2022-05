Piñón Fijo contó cuál es la pícara excusa que pone cuando le piden fotos sin maquillaje

Piñón Fijo, el ídolo de los más chicos -y los no tanto-, pasó por Mañanísima (Ciudad Magazine) y recordó sus comienzos en la televisión, además cómo fue la experiencia de trabajar con sus hijos. Durante la entrevista surgió una vez más el tema de su maquillaje, y por eso reveló la excusa que tiene cada vez que alguien le pide sacarse una foto en la calle.

Desde sus inicios, Piñón es muy cuidadoso con su imagen. En el programa le preguntaron cómo hace para evitar que le saquen fotos cuando no tiene la cara pintada y su respuesta sorprendió a todos. “Le echo la culpa a Adrián (Suar). Si alguien me dice ‘¿te puedo sacar una foto?´, yo les digo ´no, Adrián no me deja´”, contó entre risas.

Piñón Fijo, reveló los divertidos encuentros que vive con los fanáticos que lo reconocen en la calle

A su vez, reveló que muchas veces sucede lo contrario y tras décadas de cubrir su rostro con blanco, rojo y amarillo, hay quienes lo ven en la calle y no creen que realmente sea él. “Cuando hablo con alguien y me dicen ´tenes la voz igual que Piñon´, les digo ´es que soy Piñon´. Pero mucha gente cree que miento”, aseguró.

Piñón Fijo y la excusa que dice para evitar que le saquen fotos cuando está sin maquillaje

Piñón Fijo y el trabajo con sus dos hijos, Sol y Jere

Actualmente, Piñón vive en la ciudad cordobesa de Mendiolaza, pero ya sin sus dos hijos bajo el mismo techo. Durante mucho tiempo, muchos desconocieron que Sol y Jere eran quienes lo acompañaban en sus shows.

Piñón Fijo con sus dos hijos Sol y Jere

Con el tiempo, ambos tomaron la decisión de trazar sus propios caminos artísticos: “Mis hijos me dieron el mejor premio cuando me dijeron ´papá quiero trabajar solo, pero con el oficio que aprendí de vos’”.

En 2018 la familia Fijo se llevó el premio Martín Fierro a Mejor Programa Infantil/Juvenil por Piñón en familia Gentileza Telefe - Archivo

Ambos emprendieron rumbos separados, pero siempre de la mano de la risa y en familia. Piñón contó que Sol (34) -quien es madre de dos hijos- decidió tener una carrera propia y organiza sus propios shows en Córdoba.

Por su parte, Jere (33) siguió los pasos de su hermana y un día le dijo algo a su padre que le llenó el corazón de orgullo. “Yo quiero seguir tu camino pero lo quiero empezar del inicio, no quiero valerme de la fama ni de nada tuyo. Quiero empezar a animar cumpleaños”, contó.

Piñón Fijo y el agradecimiento a Adrián Suar

Antes de ser conocido a nivel nacional, el cantante de “Chu Chu Ua” comenzó su carrera en Córdoba. En 2002 llegó a Buenos Aires y desde ese momento se instaló a través de la pantalla chica en la casa de todos los chicos. Pero, hoy el público se renovó y las generaciones cambiaron. Sin embargo aquellos que lo veían cuando eran niños, hoy lo miran con sus hijos.

Piñón Fijo recordó cuando Adrián Suar lo contactó para trasladar su carrera a Buenos Aires. Distribution Company

Tras años de carrera, el payaso aún guarda en su memoria las charlas con la producción de Adrián Suar, que le dio un espacio en su canal y cambió el rumbo de su vida. “Él, Pablo Codevilla y Coco Fernández, fueron muy generosos conmigo en las buenas y en las malas”.

“Recuerdo que en el 2004 les dije ‘a mi me supera todo esto, tengo hijos chicos, no nací para hacer esto’ y ellos me entendieron y me ayudaron”, expresó. Además, aseguró que muchas veces cuando necesita despejarse, vuelve a su Córdoba natal y organiza shows y eventos para conectar con sus raíces.