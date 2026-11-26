Silvina Escudero compartió con sus seguidores de Instagram un álbum de fotos de su último viaje a Brasil, el cual hizo hace pocos días. En él se la puede ver disfrutar de las playas de agua cristalina, un recorrido en bote y la experiencia que la dejó sin palabras.

Mientras en el campo mediático se habla acerca de su posible nueva pareja y tras más de medio año separada de Federico, Escudero tomó la decisión de pasar un fin de semana a puro relax en el país vecino y de la mano de su amiga Isabel.

La experiencia entre peces que vivió Silvina Escudero en Brasil (Fuente: Instagram/@escuderosilvina)

“Coleccionando momentos, paisajes y experiencias… Hay días que tienen todos los ingredientes para ser perfectos", escribió Escudero al publicar las fotos. En la primera aparece a punto de embarcarse, con traje de baño rosa con un estampado rojo. En esa misma plataforma aprovechó y posó sonriente.

Minutos después se tomó una foto entre peces amarillos. Mientras ella da pasos por el agua, esta especie nativa de Brasil la bordea sin escapar de ella.

Silvina Escudero en las playas de Brasil - @escuderosilvina

Más adelante se fotografió con su amiga arriba del bote que las llevó metros más adentro de la playa, donde también pudieron contemplar el paisaje paradisíaco, el oleaje calmo y la naturaleza en todo su esplendor.

Silvina Escudero con su amiga en las playas de Brasil (Fuente: Instagram/@escuderosilvina)

Bajo el sol y con tragos frescos, Escudero y su amiga flotaron en un gomón y luego compartieron una hamaca paraguaya sumergida en el agua. Para coronar esa experiencia, la bailarina y actriz enseñó cómo los peces acompañaron el bote en el que ella navegó.

El posteo de Silvina Escudero a días de su viaje (Fuente: Instagram/@escuderosilvina)

Días después de subir el carrusel de imágenes, sumó una historia de Instagram en la que escribió: “La aceptación no significa resignarse, es reconciliarse y abrazar con amor la realidad para con ella, salir adelante y avanzar”. En la postal, aparece con un traje de baño enterizo negro, el mar y las palmeras detrás.

Silvina Escudero junto a su amiga navegando por las playas de Brasil (Fuente: Instagram/@escuderosilvina)

Rápidamente, el posteo acumuló más de 5000 “Me gusta” y decenas de comentarios donde los usuarios depositaron sus elogios, como: “Qué hermosas las fotos y ustedes dos”; “Sos divina, Sil”; “Hermosa” y “Qué diosa”.

Los comentarios que recibió Silvina Escudero (Fuente: Instagram/@escuderosilvina)

Escudero tuvo que retornar enseguida a Buenos Aires, ya que el miércoles celebró el aniversario de casados de sus padres. Al evento también asistieron su hermana Vanina y el esposo de esta, Álvaro Navia.

Silvina Escudero llegó a tiempo de su viaje para celebrar el aniversario de sus padres (Fuente: Instagram/@escuderosilvina)

“Gracias por haber priorizado siempre la unión familiar y por habernos inculcado ese valor tan importante. Gracias por la familia que formaron. Los amo y les deseo que sigan compartiendo muchos años de felicidad juntos. Felices medio siglo de casados”, redactó la bailarina sobre una foto en la que figura con sus padres y hermana.