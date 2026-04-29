Los detalles de la separación de Silvina Escudero tras nueve años de relación

Silvina Escudero y su marido, Federico, se separaron después de nueve años juntos. La noticia fue confirmada por Pepe Ochoa en la pantalla de LAM (América TV) a través de los famosos enigmáticos del ciclo. “Ya está separada hace un mes. Él se mudó. Intentaron remar el tema, él volvió, tuvieron crisis y hace un mes decidieron ponerle punto final a su matrimonio... Hablamos de nuestra querida Silvina Escudero”, aseguró el periodista.

Lo curioso es que en los primeros años de la relación, Silvina y Federico se consideraban una pareja inestable; según relató la propia bailarina, fueron más de cinco las oportunidades en las que dejaron de hablarse por largos períodos. Pero en 2022 el amor parecía haberlo superado todo y decidieron dar el “sí” en un evento íntimo junto a sus amigos y familiares. A su vez, durante los últimos años, la pareja había decidido comenzar a realizar distintos tratamientos para poder concebir a su primer hijo, hecho que los marcó para siempre con dolorosas pérdidas.

Silvina Escudero separada después de nueve años en pareja (Foto: Instagram @escuderosilvina)

“Justamente el año pasado para esta misma época le pregunté porque me había llegado más o menos el mismo rumor y ella me dijo que estaban peleándola, que era una crisis y que no se habían separado. Evidentemente, desde ahí vienen mal y no la pueden remontar”, remarcó Ochoa, sobre los datos que pudo recabar sobre los problemas amorosos que sufrían.

Debido a las diferencias que mantenían, la pareja había decidido en un principio dejar de convivir, pero esta medida tampoco les resultó. “Él hace un mes se fue de la casa, pero viven cerca porque se fue a uno de los departamentos que tiene dentro del complejo de Nordelta y ya están separados. Lo intentaron, pero no se pudo. No hay terceros en discordia, no es un tema que tenga que ver con eso, sino el desgaste”, indicó el panelista de LAM.

El último viaje en pareja de Silvina Escudero y su exesposo, Federico

Para sumar más detalles al respecto, Ángel de Brito explicó que él mismo se comunicó con Escudero y pudo conocer su versión oficial sobre lo sucedido. “Hablé esta tarde con Silvina porque me trajo esta información Pepe y yo hablo habitualmente con ella. Está haciendo un streaming, Polémica (América TV), y me sorprendió que me lo confirmó. Pero bueno, nos conocemos hace más de 20 años”, reconoció el conductor, sorprendido por la decisión de su íntima amiga.

En relación a su estado anímico tras este duro golpe, el líder de las angelitas reconoció que la bailarina se encuentra “bien”. “Estuvieron en Brasil hace unos meses, volvieron y tomaron la decisión. Hace un mes que él se mudó al departamento, como dijo Pepe, y me dijo que no lo sabía nadie, solo su familia”, remarcó de Brito.

El video que compartió Silvina Escudero en sus redes sociales luego de que se confirmara su separación

A los pocos minutos de filtrarse la noticia, Silvina Escudero decidió subir a sus historias de Instagram un video en el que se la podía ver con un look total black de noche, preparada para Polémica en el bar, el ciclo del que forma parte en la pantalla de América. De esta forma dejó en claro a sus seguidores que se encuentra lista para avanzar en su etapa de soltería.