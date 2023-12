escuchar

Silvina Escudero sembró preocupación entre sus admiradores, luego de compartir a través de sus Stories de Instagram una serie de frases que dieron a entender que atravesaría un mal momento. Posteriormente, Estefi Berardi confirmó que la actriz se encuentra en una situación complicada, pero que no reveló el aspecto del que se trataba. En las últimas horas, la bailarina protagonizó un descargo en su perfil de Instagram y dio detalles de los motivos de su malestar.

En los últimos días, la modelo reposteó un mensaje que generó preocupación entre sus más de un millón de seguidores en Instagram. “Los que murieron ayer, tenían planes para esta mañana. Y, quienes murieron esta mañana, tenían planes para esta noche. No te tomes la vida por sentado”, se leyó en la publicación que compartió Escudero.

Y siguió: “En un abrir y cerrar de ojos, todo puede cambiar. Así que perdona con frecuencia y ama con todo tu corazón. Puede que nunca vuelvas a tener esa oportunidad”.

La actriz compartió una serie de frases que llamó la atención de sus fans Instagram: escuderosilvina

Al instante, los rumores de una presunta crisis entre Silvina Escudero y su pareja, Federico, surgieron de inmediato. Pero, tras la consulta de Estefi Berardi, la modelo desmintió las especulaciones iniciales. “No estoy separada”, advirtió la panelista de Mañanísima (eltrece), al leer los mensajes que le envió la bailarina. Y agregó: “Justo el día que me escribiste, cumplí un año de casada por la iglesia y no lo puedo ni festejar por este momento”.

Así, Escudero dio a entender que sí atravesaría un complicado momento, aunque no dio detalles sobre ello. En las últimas horas, la actriz volvió a publicar una frase que dio que hablar entre sus admiradores. “Pasada la crisis, quédate con quien te llamó, escribió o se preocupó de saber si necesitabas algo. El camino es con ellos”, señaló.

El posteo de Silvina Escudero Instagram: escuderosilvina

El descargo que protagonizó Silvina Escudero en las redes sociales

Silvina Escudero compartió un video en sus Stories de Instagram, desde su casa y junto a su perro Titán. “Quería agradecerles a todos por sus mensajes amorosos”, comenzó la bailarina. Y continuó: “Saben que me copan las frases y creo que te ayudan a salir en los momentos malos. Ni hablar de estos seres de Dios, todos los animales, que te ayudan a curar el alma”.

“Para los que me siguen desde hace tiempo, saben que soy una mujer muy reflexiva y que siempre se queda con lo importante que para mí son, en la vida, los vínculos que uno tiene, que sembró y hoy cosecha”, destacó.

Y prosiguió: “Esa gente que no te abandona en tu peor momento. Porque, cuando estamos bien, están todos. Pero, cuando estás en el piso, nada hay más valioso que la gente que está ahí y no te abandona a pesar de cualquier cosa. La gente que no se baja del barco, la gente que sigue. Eso es lo que atesoro en mi vida. Es gente que, a veces, está a la distancia, no siempre a la cercanía, pero que está”.

Acto seguido, la bailarina trató de explicar los motivos que la llevaron a reflexionar, pero compartió un descargo. “Después... No tengo poder de síntesis. No me alcanza un minuto de las historias para decirles todo lo que quiero, todo lo que estuve pensando. No me alcanza. Así que no voy a decir más nada. Vení, Titán, saludá a todos”, concluyó.