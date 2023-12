escuchar

Chiquititas se transformó en un ícono de la televisión argentina y dio el salto a la fama de muchos actores y actrices nacionales. El 7 de agosto de 1995, se estrenó el primer episodio de la serie de Cris Morena, que contó con más de una década de emisión. Un actor de la exitosa producción recordó recientemente el angustiante momento que vivió cuando dejó de trabajar con la reconocida productora y tenía 12 años, aunque contó la reflexión que destacó de la experiencia.

Sebastián Francini dio vida al pequeño Nacho, con apenas ocho años, en Chiquititas. El elenco principal del éxito de la televisión fue conformado por icónicas figuras de la actualidad, como Luisana Lopilato, Romina Yan, Benjamín Rojas, Agustina Cherri, Georgina Mollo, Facundo Arana o Marcela Kloosterboer.

ARCHIVO-. Romina Yan encabezó el elenco de Chiquititas Archivo

En medio del flamante éxito que supuso para el pequeño Sebastián pertenecer al elenco de Chiquititas, el actor recordó el mal momento que vivió cuando dejó de trabajar con Cris Morena. “Aprendí, con el tiempo, que no hay que romantizar nada”, reflexionó, en diálogo con Tomás Dente en Entre Nos (Net TV). Y siguió: “Ni el vínculo con los padres, porque son seres humanos y pueden equivocarse, ni a los jefes en el trabajo”.

“Pensé que toda mi vida iba a trabajar con Cris Morena”, advirtió Francini, de 34 años, que ahora forma parte del elenco de Sex, la obra teatral de José María Muscari. “Y, de repente, en mi mejor momento del laburo, cuando había ganado el Martín Fierro y protagonicé la película de Chiquititas [2001], era un artista con mucha proyección; Cris me dijo que no tenía nada para mí”, contó.

El actor señaló que se trató de un momento en el que se realizó una modificación en la dirección de Telefe y que la productora trasladó sus proyectos de Rebelde Way y Chiquititas a América TV y a elnueve. “Me dijo: ‘Sebas, no tengo nada para vos. Te dejo libre’. Y yo pensé: ‘¿De qué me disfrazo?’. Tenía 12 años y era el pilar económico de mi familia”, apuntó.

La profunda reflexión de Sebastián Francini sobre su infancia

“Me quedé sin trabajo y lo vi con mis propios ojos más adelante, entonces es mucha presión. Primero, la vida me sorprendió desde muy chico con algo que se convirtió en mi vocación y en mi profesión. Pero también es cierto que los chicos tienen que estar en el colegio”, aseveró Francini.

Sebastián Francini dio vida al pequeño Nacho en la serie Instagram:sebastian.francini

Y reflexionó sobre su experiencia: “Viví un montón de cosas y la vida fue muy maravillosa conmigo, a pesar de vivir muchas cosas terribles. Me construyó como soy hoy y me siento una persona maravillosa. Aprendí, crecí, en medio de las buenas y no tan buenas circunstancias que me tocaron”, advirtió.

Además, el actor aseguró que no sintió enojo hacia Morena. “Estuve una semana sin saber qué hacer. No estaba preparado para atravesar ese sentimiento de frustración, de incertidumbre. Se terminaba algo que para mí era mi vida”, contó. Y añadió: “Yo pensé que Cris era mi mamá y, de repente, me di cuenta de que así funciona el trabajo. Su escuela fue maravillosa y me forjó como artista”.

Francini participó en producciones como Un hijo genial, Frecuencia 04 o el musical de El principito. “Telefe me convocó para ofrecerme un contrato de exclusividad por 10 años. Pero aprendí a no romantizar”, señaló, y contó que Morena se puso en contacto con él posteriormente.

“Hoy, estoy con Sex y le estoy re agradecido a José, pero entiendo que de repente se puede terminar. Y no me puedo ofender con mi empleador por que no quiera seguir trabajando conmigo. Vendrán otras cosas”, concluyó.