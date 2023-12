escuchar

El sábado, Flor Vigna fue una de las invitadas a PH, Podemos Hablar (Telefe), donde compartió una sesión de charlas, anécdotas y recuerdos con Iliana Calabró, Flavio Mandoza, Hernán Drago y Mateo Sujatovich. Una de las rondas de preguntas incluyó un “verdadero-falso”. Fue ahí cuando Andy Kusnetzoff le preguntó a la bailarina si le agradecía al cuerpo cada vez que iba al baño. Lejos de esquivar la respuesta, ella profundizó sobre el tema y reveló que esta acción está relacionada con un fuerte trauma de su vida del que solo tiene conocimiento su familia.

“¿Cuándo vas al baño le agradeces a tu cuerpo?”, preguntó el conductor, a modo de que Vigna respondiera si la premisa era verdadera o falsa. “Yo tengo un tema de vez en cuando de gastroenteritis. Es como que mi panza me quiere decir algo. Yo creo que el cuerpo es un aliado de uno”, reflexionó la bicampeona del Bailando por un sueño.

“Esta semana me enfermé... es medio raro, como que les estoy contando como si fueran mis mejores amigos”, acotó entre risas, pero de igual manera continuó con su relato. En este sentido, comentó que vivió momentos en los que, vomitando, supo decirse: “Bueno, gracias cuerpo porque no me queda otra”. Asimismo, reveló que esto la llevó a pensar en “un hecho que me pasó hace muchos y que tengo que soltar y diciendo como ‘esto lo suelto acá’”.

“Hay un trauma fuerte en mi vida que lo sabe mi familia, nada más, y yo siento que tiene que ver con esa gastroenteritis que me agarra siempre, y le agradezco a mi cuerpo por ayudarme”, se sinceró y advirtió: “Es como un ritual medio ayahuasca”.

Flor Vigna reflexionó sobre un trauma de su infancia y cómo siente que eso se refleja en algunas situaciones que vive actualmente (Foto: Captura Telefe)

Al escucharla, Andy Kusnetzoff quiso saber por qué solo su familia sabía de esa situación, a lo que ella explicó: “En mi familia también hay como una filosofía de ser responsable y no víctima. Eso me pasó, pero hoy no me define; ahora soy otra persona”.

Si bien la influencer no dio detalles de lo que le sucedió en el pasado, sí aseguró que la marcó y considera que eso está íntimamente relacionada con lo que siente en el cuerpo actualmente.

Flor Vigna reveló el incómodo momento que vive Luciano Castro cuando se encuentra a sus fans

Flor Vigna y Luciano Castro viven a pleno su relación, se muestran juntos y muy enamorados. No obstante, semanas atrás el actor protagonizó un escándalo en Paraguay cuando fue invitado al ciclo televisivo La mañana de Unicanal. Tras la presentación, fue interrumpido por la panelista Dora Ceria, quien procedió a tocarlo y confirmar “que era real”. Esta actitud alertó a Castro, quien se mostró molesto y pidió respeto. Ahora, su pareja fue consultada al respecto y reveló, entonces, el incómodo momento que vive su novio cuando se encuentra con sus fans.

“Cuando trabajamos en teatro juntos o cuando lo voy a ver, a él le pasa mucho eso. Yo sé que en este contexto por ahí la gente no lo sabe, pero cuando sale a sacarse fotos lo toquetean todo, en partes íntimas y todo”, dijo Flor Vigna en diálogo con Diario de Mariana (América TV). En la misma línea, señaló que Luciano se enfoca en cuidar a su equipo, corriéndose él, lo que es propicio para que estas situaciones se desarrollen. Esta información causó gran sorpresa en Mariana Fabbiani, quien no salía del asombro por lo que escuchaba.