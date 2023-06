Silvina Escudero contó por primera vez un dramático momento que vivió en su casamiento: “Nunca más lo vi”

escuchar

Silvina Escudero estuvo de invitada en Estamos en Una (República Z) en el que brindó detalles de su casamiento y sorprendió a todos con el mal trago que vivió con su ex mejor amigo durante uno de los momentos más felices de su vida.

En diciembre del año pasado, la actriz y bailarina cumplió su sueño de casarse con Federico, y lo celebró con una gran fiesta que tuvo 200 invitados. “Estamos refelices. La ceremonia fue divina, aunque hizo un calor terrible. Fue un día soñado y empezó a correr el vientito ni bien empezó la ceremonia, porque era al lado del lago”, contó la novia en LAM en ese momento.

Sin embargo, faltó una persona muy especial para ella y lo contó este jueves en una entrevista.

Silvina dio detalles de su casamiento en Estamos en Una (República z)

“Yo pensé que no me iba a casar. Ya estaba con Fede como hace cinco años. Listo pasó, seguimos como familia”, introdujo la modelo, quien detalló que su relación es “muy libre, fiel y leal”.

También se refirió a los festejos después del casamiento formal. “Después del civil, comenzó la fiesta. Me trajeron un daiquiri de frutilla. Lo agarro a Fede y le digo ‘amor, tengo taquicardia, esto me da vueltas’. Me dice ‘tranqui, es el alcohol, estás bien’. En un momento flasheé con lo que me estaba pasando. Dije ‘me casé y me muero’”.

“El casamiento tiene toda una cosa que te une con tus seres queridos”, acotó una panelista, pero instantáneamente la invitada la interrumpió con una frase que sorprendió a todos: “Y también te desune. Ahí te das cuenta tus amigos, posta cómo te bancan, cómo te quieren. Mi mejor amigo dejó de serlo”.

Luego Silvina Escudero se tomó el tiempo para explicar cómo fue la secuencia con su amigo durante su casamiento. “Mi mejor amigo de 20 años no vino a mi boda. No estoy hablando de un pibe X de un grupo. Me dijo ‘estoy de viaje, no voy a poder ir’ al civil’. Después, nunca me mandó un ‘¿cómo te fue?’ o ‘mandame una foto’...”.

Por último, la actriz señaló que quien era su mejor amigo en este entonces no solo no fue al civil ni a la iglesia, sino que nunca más le habló. “Para mí sintió celos de algo, pero no por amor. Fue un sufrimiento. Lo sufrí. Es re triste”, concluyó.

Silvina Escudero vivió un incómodo momento en Pasaplatos: “Esto para mí es un montón”

Antes de detallar su pelea con su mejor amigo, la bailarina protagonizó un incómodo momento en la televisión en el nuevo ciclo de eltrece llamado Pasaplatos Famosos.

Para romper el hielo, le propusieron a los cocineros hacer una tortilla de papa con chorizo, algo que si bien es típico en nuestra cultura, a Escudero no le resultó tan fácil. En una oportunidad anterior manifestó que es vegetariana y, con ello, manipular carne no le gustó. Sin pudor y frente a la cámara manifestó esta posición, pero aun así terminó de manera satisfactoria su plato.

Silvina Escudero y su reacción al cortar chorizo siendo vegetariana

“No me gusta tocar la carne. Yo soy vegetariana y esto para mí es un montón”, señaló la bailarina al tiempo que cortó el chorizo para luego freírlo junto a las papas. “Pero bueno, Gabi (Oliveri) sabía de esto y todos los chicos, que soy vegetariana y entonces por eso me vino a ayudar. Es un amor”, agradeció Escudero.

En tanto, recordó: “Le he cocinado a mi marido una milanesa, ponele, con un montón de amor, en seis años una vez nada más. En mi casa no cocino, cocina él”. Con el desagrado de cocinar carne, la bailarina continuó con su preparación hasta que se acercó Chaves y puso en duda el proceso: “Ese chorizo está pelado, ¿no?”. “No me asustes, sí lo pelé, sí”, contestó confundida Escudero.

LA NACION