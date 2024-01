escuchar

Silvina Escudero generó la preocupación entre sus seguidores de Instagram, al postear una serie de publicaciones que dieron a entender que atravesaba un mal momento, en diciembre de 2023. La bailarina se alejó de las redes sociales y de los medios de comunicación tiempo atrás y, recientemente, se conoció el motivo que la llevó a ello.

“Los que murieron ayer, tenían planes para esta mañana. Y, quienes murieron esta mañana, tenían planes para esta noche. No te tomes la vida por sentado”, se leyó en una de las publicaciones de la bailarina. Otra decía: “En un abrir y cerrar de ojos, todo puede cambiar. Así que perdona con frecuencia y ama con todo tu corazón. Puede que nunca vuelvas a tener esa oportunidad”.

El conductor de LAM (América TV) Ángel de Brito, anunció este lunes por la noche el motivo que llevó a Silvina Escudero a alejarse de los medios de comunicación y de las redes sociales. “Dejó de trabajar a fines de 2019. Estuvo en el Bailando, estaba en Sex e hizo el programa de Jey [Mammon], donde era panelista pero no tenía que bailar. Dejó de hacer teatro, dejó todo. Estaba buscando ser mamá”, detalló.

De Brito advirtió que habló previamente con la bailarina y que le pidió que revelara el motivo que la llevó a alejarse del escenario público y a poner en pausa su profesión. “La bombardean a mensajes y todavía no se siente fuerte para salir a contarlo en la tele, para estar en un programa o un móvil”, anticipó. Y siguió: “Está muy triste. Silvina estaba embarazada, pero en la semana 14 lo perdió”.

Según su relato, el conductor destacó que Silvina Escudero estaba muy emocionada con la noticia de ser mamá. “Me lo confirmó muy contenta. Me dijo: ‘Por fin’. Y quería esperar a que se cumplieran los tres meses [para contarlo], pero cuando llegaron, me dijo: ‘Esperemos un poco más’”, señaló.

Cómo se encuentra actualmente Silvina Escudero

Luego de los posteos que la bailarina plasmó en sus redes sociales, que mantiene actualmente inactivas, surgieron los rumores de una presunta separación con su pareja. Pero ella misma desmintió esta premisa. “No estoy separada”, aseveró. Y argumentó que, cuando cumplió su primer aniversario de casada, no lo pudo celebrar debido al mal momento que atraviesa.

Silvina Escudero tenía muchas ganas de ser mamá y, según relató Ángel de Brito, se sometió a un tratamiento para realizar su proyecto familiar junto a su marido, Federico. “Se escondió porque no quería que se le viera la pancita”, destacó el conductor, en referencia al alejamiento de la bailarina de los medios de comunicación y de las redes sociales.

Y contó cómo se siente actualmente Silvina Escudero: “Está muy triste y muy mal. Me lo dijo Federico. Está acompañada por él y por su hermana Vanina”, apuntó. Y agregó: “Me dijo: ‘Me escribe un montón de gente que me quiere y me pregunta, pero yo no estoy de ánimo para sentarme y explicarlo’. No sabe qué decir. Dice: ‘Empiezo a hablar y me pongo a llorar’”. En tanto, la actriz estaría apoyándose en el acompañamiento terapéutico.