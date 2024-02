escuchar

El estudio de LAM (América TV) vivió momentos de tensión, este jueves por la noche, tras los dichos de Yanina Latorre en su programa de radio en El Observador. Luego de la repercusión que genero el ida y vuelta entre Lali Espósito y diferentes artistas que se manifestaron contra las palabras de Javier Milei, la mediática habría vinculado a sus compañeras del panel con un partido político y esto las hizo estallar al aire. “No me parece de buena compañera”, le remarcaron.

Todo comenzó cuando Maite Peñoñori interrumpió a Ángel de Brito y le llamó la atención a Latorre acerca de sus menciones en las redes sociales y en la radio, que la pusieron en el foco del problema, ya que se la habría relacionado con el kirchnerismo, algo que le trajo un sin fin de comentarios negativos en sus redes sociales.

“Vi el tape de lo que dijo Yanina en la radio. Hace dos días que vengo bancándome el hate en X porque subieron el fragmentito de lo que dijiste. Yo no te escuché, pero vi los fragmentos. Uno que dijiste ayer, otro que dijiste hoy con [Luis] Majul en el pase y otro también de Rumis. Porque vos das por hecho y decís que yo soy ‘K’, cuando no lo soy. Que igual podría ser, porque no es que acá en la entrada te preguntan si sos K o sos esto otro (...) No es mi caso, me estoy fumando un hate que no me corresponde y no me parece de buena compañera, trabajando con nosotras, incentivar a eso diciéndolo de manera innecesaria”, expresó.

Tras ese comienzo polémico, Josefina Pouso se sumó y acompañó a Peñeñori en una recriminación a Latorre tras la discusión del día anterior por la pauta publicitaria que habría recibido Nacho Viale para producir La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana (eltrece) desde Mar del Plata. “Voy a recoger este guante. Quizás no me expresé como quería realmente, porque muchas veces por el barullo que se arma no se entiende, cuando hablamos de la pauta, dije que el presidente se había ensañado con una figura como Lali y no lo hizo de la misma manera con Mirtha Legrand o con el nieto”, lanzó la periodista.

Las angelitas apuntaron contra Yanina por sus dichos en la radio (Fuente: Captura de Video/América TV)

Y agregó: “Justamente, no coincido con lo que dice el presidente (...) No coincido cómo se está atacando a una artista por pensar distinto al presidente. Porque lo que está haciendo Javier Milei es querer silenciar a aquellos que piensan diferente”. En ese instante, Latorre interrumpió y acotó: “Cristina se la pasó silenciando a periodistas, Néstor con Clarín”. Tras ese comentario, contestó: “Yo no estaba acá cuando se discutió eso”.

Tras ese ida y vuelta, Marcela Feudale, fue quien se sumó al cruce y apuntó: “Nos estás juzgando sin habernos tenido de compañeras con anterioridad”. En ese instante, Yanina comentó: “No te estoy juzgando, ¿por qué te ponés tan nerviosa?”. “No me gusta lo que hacés”, lanzó la locutora y agregó: “No tenés derecho a hablar de mí sin arrobarme (...) Los otros días tuiteaste sobre Elisabeth Vernaci, no me arrobaste y me enteré por la gente. Cuando ella subió al avión privado y yo le puse reina. Y Yanina publicó: ‘para Feudale es una reina’. Me enoja que tenga que enterarme de que estás hablando con la gente, decímelo acá reina, como decís vos (...) No me gusta, no tenés nada que hablar de mí. Lo mismo que le pasa a Maite, me pasa a mí, me tengo que aguantar el hate de tus seguidoras que dicen barbaridades”.

Lo cierto es que este conflicto continuó hasta más allá de las 21:20, tiempo en que ninguna de las angelitas terminó por ponerse de acuerdo, pero el clima de tensión finalmente bajó.