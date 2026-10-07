Simon Cowell cumple 67 años: cómo es la vida del creador de One Direction y por qué no le dejará su herencia a su hijo

Simon Cowell es una de las figuras más conocidas de los realities de talentos. Es la mente creadora detrás de Got Talent y The X Factor, en donde hace 16 años surgió una de las bandas juveniles más aclamadas de todos los tiempos: One Direction. Este 7 de octubre, el empresario británico, que se caracteriza por su ácido humor y sus despiadadas devoluciones, cumple 67 años en medio de un delicado momento personal. Debido a un problema de salud que lo obligó a alejarse temporalmente de la televisión y refugiarse en la compañía de su mujer y su hijo, quien, si bien es su heredero, no sería a futuro el beneficiario de su exorbitante fortuna.

Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan y Zayn Malik alcanzaron la fama mundial 16 años atrás tras su participación en el reality show británico The X Factor, creado por Simon Cowell. Él fue justamente quien permitió el surgimiento del grupo al que llamaron One Direction y fue su primer mánager. En medio del gran éxito, en 2015, Malik se fue de la banda y se convirtieron en un cuarteto hasta que decidieron separarse de manera definitiva en 2016. A pesar de esto, el jurado siempre siguió vinculado con los artistas a la par de continuar con sus otros exitosos proyectos.

Simon Cowell, creador de The X Factor, fue el responsable del surgimiento de One Direction (Foto: Instagram @onedirection)

No obstante, a mediados de agosto de este año, Cowell debió volver a ponerle una pausa a su carrera y ausentarse de las grabaciones de America’s Got Talent (NBC). Esto llamó ampliamente la atención debido a su ética de trabajo, pero la realidad fue que su salud fue su prioridad. Según reveló TMZ, el motivo fue una cirugía de espalda programada. Fue reemplazado por el actor Kenan Thompson, quien se encargó de evaluar a los participantes junto a Sofía Vergara, Howie Mandel y Mel B, y no llegó a formar parte de la gran final de la temporada, en la que resultó ganadora la cantante tailandesa de 16 años Nene Royal.

Si bien Cowell se sometió a un “procedimiento rutinario”, remarcaron que estaba vinculado con una dolencia ya conocida, producto de un accidente que sufrió con su bicicleta eléctrica en 2020, en el que se rompió la espalda y debió ser operado. Dos años después volvió a accidentarse mientras se trasladaba en este mismo medio de transporte por las calles de Londres. Se golpeó la cabeza puesto que no llevaba casco y se rompió el brazo, pero logró ser atendido a la brevedad y, una vez fuera de peligro, continuó la recuperación en su casa.

En agosto, Simon Cowell debió ser reemplazado del jurado de America's Got Talent. para someterse a una cirugía de espalda NBC - Episodic

El magnate de 67 años está en pareja con Lauren Silverman, con quien se comprometió en diciembre de 2021, pero aún no dio el sí. Se conocieron en 2004 y años más tarde empezaron a salir en secreto mientras ella estaba casada con el empresario Andrew Silverman. Su matrimonio se terminó en 2013 tras enterarse de que esperaba un hijo con Cowell. El 14 de febrero de 2014 se convirtieron en padres de Eric, el primer hijo de él y el segundo de ella.

Simon Cowell es padre de Eric, de 12 años, fruto de su relación con su prometida Lauren Silverman @simoncowell / Instagram

Aunque el británico construyó un imperio y llegó a admitir que tenía planeado trabajar hasta los 80 y 90 años, tomó una decisión respecto a su patrimonio de estimativamente 600 millones de dólares: no dejárselo a su único hijo. En 2013, mientras su mujer estaba embarazada, le dijo a The Mirror: “Voy a dejarle mi dinero a alguien. Probablemente a una organización benéfica: niños y perros. No creo en transmitirlo de una generación a otra. Tu legado debe consistir, idealmente, en haberle dado una oportunidad a suficientes personas para que les fuera bien, en haberles dedicado tu tiempo y en haberles enseñado lo que sabés”. De todas maneras, en la última década, Cowell se mostró fascinado con su hijo y aseguró que ser padre es lo mejor que le pasó en la vida.