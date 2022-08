Varios exconscursantes de un famoso reality demandaron al programa en un juicio millonario

Hace cuatro años que The X Factor no se transmite por las cadenas televisivas del Reino Unido, tras 15 temporadas desde su primera emisión en 2004, por ITV. Simon Cowell, que pretendía lanzar de nuevo el exitoso programa en 2023, según consignó el diario británico The Mirror, ahora se enfrentará a una denuncia de más de un millón de dólares que hicieron en su contra varios exparticipantes.

Seis exconcursantes llevarán a la compañía del empresario, SyCo Entertainment, a los tribunales con una demanda por “intimidación, maltrato y negligencia”. En el mismo sentido, previamente, otros participantes lanzaron acusaciones de acoso y explotación contra el reality.

“Estar en el programa fue una experiencia horrible. Sufrimos durante años. Es terrible. Cinco exconcursantes y yo acordamos unir fuerzas para conseguir la justicia que sentimos que merecemos. Simon debe asumir la responsabilidad. Perdimos mucho dinero por tener etapas de nuestras vidas en las que lidiamos con el trauma aún arraigado al programa”, expresó uno de los denunciantes, que no fue identificado por el medio mencionado.

The X Factor dejó de emitirse en 2018, tras 15 temporadas

Y agregó: “Se trata de justicia, de ser compensados por el tiempo y el dinero que gastamos con profesionales médicos para tratar de volver a vivir una vida normal. Tenemos muchas evidencias que muestran cómo nos maltrataron, desde correos electrónicos y grabaciones hasta evaluaciones psicológicas”.

Por su parte, desde The X Factor dijeron que no tenían constancia de ninguna demanda contra la compañía: “No tenemos conocimiento de que se presentara ningún reclamo legal contra el programa y, a pesar de no estar al aire desde hace varios años, seguimos abiertos a discutir inquietudes con cualquiera que elija hacerlo. El bienestar de los participantes es nuestra prioridad número uno”. Según destacaron, tienen “medidas sólidas” y equipos aptos para “garantizar que el apoyo esté siempre disponible”.

Trauma

Los denunciantes resaltaron que el trauma que les generó su paso por el ciclo televisivo aún continúa presente en sus vidas. “Te venden el sueño pero, una vez que salís del programa, te arrojan a un mundo con muy pocos cuidados. Tu bienestar mental no le interesaba a nadie. Éramos solo peones en su juego”, dijeron.

Los gemelos irlandeses, Edward y John Grimes, participaron en el programa en 2009. Captura de video

“Cuando entré en el programa, era confiado, ambicioso y carismático. Ahora soy extremadamente desconfiado, emocional, nervioso y estoy lleno de ansiedad. Muchos concursantes no podían dormir antes de subir al escenario, lloraban y sufrieron muchos traumas. Además, muchos provienen de entornos desfavorecidos, por lo que participar era como un boleto de lotería ganador”, expresó una de las personas que estuvo en The X Factor.

A las denuncias públicas de ahora, se añaden algunas otras acusaciones hechas por parte de exconcursantes. Los gemelos irlandeses, Edward y John Grimes, que participaron en 2009, afirmaron: “Todos los concursantes eran esclavos del programa y no les pagaban nada mientras ellos ganaban millones”. En el mismo sentido, Cher Lloyd, de la temporada de 2011, dijo que se sintió “explotada”.

Una fuente familiarizada con el caso legal dijo a The Mirror: “Este es un reclamo legal serio y podría terminar con docenas de demandantes más uniéndose. Sus abogados creen que tienen un buen caso y plantean presentar la demanda en los próximos meses”.

El programa se emitió durante 14 años, hasta 2018, y atrajo a más de 14 millones de espectadores.