Simon Cowell reveló cómo se enteró de la muerte de Liam Payne y qué fue lo primero que hizo

A poco más de un año de la muerte de Liam Payne tras caer de un balcón en un hotel de Buenos Aires, Simon Cowell habló de la sensación que tuvo cuando se enteró del accidente del cantante y qué reacción le desencadenó esa noticia. En diálogo con un medio estadounidense, el exjuez de The X Factor y creador de One Direction, se sinceró ante la cámara y habló a corazón abierto.

El fallecimiento de Payne consternó al mundo de la música, en especial a sus excompañeros de la banda de pop juvenil y a quienes trabajaron con el artista desde cerca. Entre ellos estuvo Cowell, que lo acompañó desde el inicio hasta su ascenso meteórico hacia la fama.

Simon Cowell reveló cómo se enteró de la muerte de Liam Payne

En una conversación el 29 de noviembre con la periodista Lulu García-Navarro para The Interview del New York Times, el magnate de la música reveló que se enteró de la muerte de Payne mientras trabajaba en la formación de una “band boys”, para la docuserie Simon Cowell: The Next Act.

“Alguien que trabaja muy de cerca conmigo entró en mi habitación. Estaba en el norte de Inglaterra, y por su expresión, supe que estaba alterada. Me dijo: ‘Sentate’, y me lo contó”, describió Cowell.

Y añadió: “Fue como… ¡wow! Fue un poco como lo que sentí cuando me enteré de la noticia del fallecimiento de mi padre. Es muy difícil expresar con palabras lo que uno siente. Es un shock. Un shock total. En ese momento, no podés pensar con claridad”. Además, mencionó su reacción en aquel instante: “Solo recuerdo haber dicho: ‘Necesito hablar con sus padres. ¿Podrías llamarlos lo antes posible, por favor?’”.

Simon Cowell se convirtió en 2010 en el creador de One Direction (Foto: Instagram @onedirection)

Durante la charla, quien trabajó para que One Direction sea una banda exitosa desde la producción y representación, explicó que un año antes de la muerte conversó con Liam acerca de las complejidades de ser padre y de lo contento que estaba por ello. Cabe recordar que el cantante de 31 años tuvo un hijo con Cheryl Cole, Bear Grey Payne.

“Hablaba con él sobre que la vida es más que solo música. [Hay veces que] llegás a un punto en la vida en que podés elegir. Solo salíamos como amigos. Por eso me sorprendí tanto cuando me enteré de la noticia”, lamentó Cowell.

Cabe recordar que en 2008 Liam Payne se presentó en una audición para The X Factor, cuando Cowell era uno de los jurados. Por ese entonces y con 14 años, el cantante fue rechazado. Dos años después volvió al escenario, pero junto a Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik. Luego del éxito en el programa de talentos, el representante se asoció con su compañera, Nicole Scherzinger, para darle vida a One Direction.

Durante el freno y desarticulación que tuvo la banda en los años posteriores a la sensación mundial, Payne habló en reiteradas ocasiones de su lucha por lidiar con la fama. Incluso llegó a referirse a los episodios en los que él y sus colegas encontraban paz solo en las habitaciones de los hoteles.

En relación a eso, Cowell dijo: “Es muy difícil, porque sinceramente no sé qué es más complejo: intentar ser famoso o gestionar la fama. Había cosas de las que nunca habría hablado entonces, conversaciones privadas y consejos que intenté darle, qué es lo que trae la fama, etc.”.

Simon Cowell reveló a New York Times que la muerte de Liam le despertó una sensación similar a cuando su padre falleció (Foto: Instagram @simoncowell)

Y continuó: “Pero al mismo tiempo, probablemente tenía unos 20 artistas en mi agenda en ese momento. Es un poco como si dejaran el nido. Siempre decís que estás disponible cuando lo necesitan, pero no podés seguirlos a todas partes”. Esto último generó controversia, ya que Cowell se distanció de la responsabilidad que tuvo sobre los cinco cantantes.

Antes de finalizar con el tema, indicó cómo Payne lo homenajeó al ser parte -seis meses antes de su muerte- del jurado de Building the Band de Netflix, un reality que desafiaba a 50 solistas a conformar la banda de sus sueños sin ser vistos por nadie. “Siempre es complicado. No sé si es más complicado cuando son jóvenes o cuando alguien que tuvo éxito en ese entonces no lo tuvo y regresa buscando una segunda oportunidad”, admitió Cowell.