Sin Diego Simeone, Carla Pereyra compartió la emoción de viajar a Jujuy con sus hijas: “Descubrir mi país de la mano de ellas fue el regalo más lindo”

Mientras Diego “Cholo” Simeone continúa con sus compromisos como director técnico del Atlético de Madrid, su esposa, Carla Pereyra, decidió organizar un viaje con sus dos hijas, Francesca y Valentina, y el resto de mujeres de la familia. El destino elegido fue Jujuy y, fiel a su estilo, no dudó en mostrar en sus redes sociales el itinerario del viaje, que incluyó desde una visita a Las Salinas Grandes hasta una caminata con llamas. Además del álbum de fotos, compartió una profunda reflexión sobre lo que significó para ella recorrer el norte argentino. “Descubrir mi país de la mano de mis hijas fue el regalo más lindo”, expresó.

Tras revelar a través de sus historias de Instagram que se encontraba en Jujuy, este martes 3 de noviembre la empresaria publicó el álbum de fotos de sus vacaciones. Se la pudo ver a pura sonrisa con las montañas de fondo, haciendo una divertida sesión de fotos en Las Salinas Grandes e interactuando con las llamas. Incluso Francesca y Valentina se encariñaron tanto que hasta les dieron un abrazo.

Carla Peryra compartió en sus redes sociales las mejores fotos de su viaje a Jujuy (Foto: Instagram @carla.pereyra15)

Carla Pereyra y sus hijas a pura diversión (Foto: Instagram @carla.pereyra15)

Las ocho mujeres decidieron pasar unos días inmersas en la naturaleza, realizando largas caminatas y disfrutando de los maravillosos paisajes del norte argentino. Además de subir montañas, las viajeras también aprovecharon para hacer un tour gastronómico y degustar varios platos típicos del norte. En el menú, por supuesto, que no faltaron las empanadas.

Equipo completo en Las Salinas Grandes (Foto: Instagram @carla.pereyra15)

Valentina Simeone se animó a abrazar a una llama (Foto: Instagram @carla.pereyra15)

“Jujuy me hizo sentir muchas cosas. Entre montañas de colores, en los animales, en tanta belleza, sentí a Dios muy cerca. Hay arte en todo lo que nos rodea. Y ahí arriba, entre la tierra y el cielo, sentí una paz que me cuesta explicar”, reflexionó Pereyra en la publicación. “Compartir este viaje con las mujeres de mi familia, tener tiempo para hablar de cosas que a veces no hablamos, abrazarnos y descubrir mi país de la mano de mis hijas fue el regalo más lindo”, continuó, dejando en claro que este fue un viaje para reconectarse con sus raíces y pasar tiempo con las mujeres de su familia a quienes no puede ver a diario debido a su residencia en Madrid.

Las mejores postales del viaje familiar a Jujuy (Foto: Instagram @carla.pereyra15)

El viaje incluyó un tour gastronómico con una amplia degustación de platos (Foto: Instagram @carla.pereyra15)

“En estos días de recordar a quienes ya no están, y con tanta tristeza por lo que está pasando en España, pienso en lo importante que es disfrutar de los nuestros. Decirnos cuánto nos queremos, demostrárnoslo, no dejar siempre para después ese tiempo juntos. Empiezo a celebrar mis 40 con ganas de más momentos así, de seguir conociendo mi tierra, de admirarme con la naturaleza y de despertarme agradecida por estar acá”, sentenció emocionada.

Carla Pereyra reflexionó en el posteo sobre su experiencia en Jujuy (Foto: Instagram @carla.pereyra15)

Lo cierto es que a Pereyra le encanta organizar viajes, ya sea con el Cholo Simeone, con su familia o con amigos. Cada vez que hacen una parada en Buenos Aires para visitar también a Gianluca Simeone, Eva Bargiela y el pequeño Fausto, buscan algún otro destino cercano para visitar. En marzo del año pasado visitó las Cataratas del Iguazú con sus hijas y su marido y tres meses después decidió continuar la aventura en un viaje de pareja a África en el que pasaron unos días en Botsuana, estuvieron en el desierto del Kalahari y se hospedaron en un lujoso campamento de safari.