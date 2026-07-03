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Carla Pereyra y el Cholo Simeone: look top para alentar a la Argentina y un paso de baile que se viralizó
El entrenador del Atlético de Madrid se hizo presente en Miami junto a su familia para alentar a la selección argentina, de la cual su hijo Giuliano es parte; en la previa, las cámaras de la transmisión lo filmaron en pleno disfrute
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En la previa al partido entre Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, la transmisión mostró distintos planos de las tribunas y hubo varios famosos, pero una toma en particular se destacó por encima de las otras. De un momento a otro, apareció Diego “Cholo” Simeone y protagonizó un video que se viralizó en redes sociales.
Cuando la imagen mostró al Cholo, se lo pudo ver mientras bailaba y cantaba “La cumbia de los trapos” de Yerba Brava con una de sus hijas. Además, en ese mismo palco se encontraba el resto de su familia, tal y como se adelantó en la juntada que vivió con Giuliano Simeone.
¿QUÉ TAL TODO, CHOLO?— DSPORTS (@DSports) July 3, 2026
Simeone sacó los pasos prohibidos con las canciones que resuenan en el estadio de Miami en la previa del partido entre Argentina y Cabo Verde.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/DKJzPRc0vb
Luego, la propia Carla Pereyra, pareja del Cholo, publicó varias imágenes en el estadio de Miami y mostró los looks en sus historias de Instagram. Lejos de utilizar los colores de la selección argentina, la pareja llevó una apariencia más formal y elegante, mientras que sus hijas Francesca y Valentina si lucieron la camiseta titular para esta Copa del Mundo, específicamente la 17 de su hermano mayor Giuliano.
Más tarde, incluso se pudo observar un video donde una de las hijas de la pareja utilizó un pequeño elemento de maquillaje para ponerse los colores de la bandera de Argentina en la cara.
Más tarde, Pereyra también compartió una imagen del Cholo Simeone junto a David Villa, exfutbolista español que fue una de las figuras de España en la consagración del Mundial 2010. Pero esto no fue todo, sino que el entrenador argentino lo dirigió en Atlético de Madrid, por lo que tienen un vínculo que va más allá del respeto por el mundo del fútbol.
Durante el primer tiempo, la familia Simeone pudo disfrutar de un nuevo golazo de Lionel Messi, lo que hizo que la selección argentina se vaya 1-0 al entretiempo contra Cabo Verde.
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