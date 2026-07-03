Carla Pereyra y el Cholo Simeone: look top para alentar a la Argentina y un paso de baile que se viralizó

En la previa al partido entre Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, la transmisión mostró distintos planos de las tribunas y hubo varios famosos, pero una toma en particular se destacó por encima de las otras. De un momento a otro, apareció Diego “Cholo” Simeone y protagonizó un video que se viralizó en redes sociales.

Cuando la imagen mostró al Cholo, se lo pudo ver mientras bailaba y cantaba “La cumbia de los trapos” de Yerba Brava con una de sus hijas. Además, en ese mismo palco se encontraba el resto de su familia, tal y como se adelantó en la juntada que vivió con Giuliano Simeone.

¿QUÉ TAL TODO, CHOLO?



Simeone sacó los pasos prohibidos con las canciones que resuenan en el estadio de Miami en la previa del partido entre Argentina y Cabo Verde.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/DKJzPRc0vb — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

Luego, la propia Carla Pereyra, pareja del Cholo, publicó varias imágenes en el estadio de Miami y mostró los looks en sus historias de Instagram. Lejos de utilizar los colores de la selección argentina, la pareja llevó una apariencia más formal y elegante, mientras que sus hijas Francesca y Valentina si lucieron la camiseta titular para esta Copa del Mundo, específicamente la 17 de su hermano mayor Giuliano.

Carla Pereyra se encargó de mostrar los looks elegidos para el partido contra Cabo Verde Instagram (@carla.pereyra15)

Más tarde, incluso se pudo observar un video donde una de las hijas de la pareja utilizó un pequeño elemento de maquillaje para ponerse los colores de la bandera de Argentina en la cara.

Una de las hijas de Simeone se maquilló con los colores de la selección

Más tarde, Pereyra también compartió una imagen del Cholo Simeone junto a David Villa, exfutbolista español que fue una de las figuras de España en la consagración del Mundial 2010. Pero esto no fue todo, sino que el entrenador argentino lo dirigió en Atlético de Madrid, por lo que tienen un vínculo que va más allá del respeto por el mundo del fútbol.

El Cholo Simeone posó junto al Guaje Villa, quien llegó con un look similar al suyo Instagram (@carla.pereyra15)

Durante el primer tiempo, la familia Simeone pudo disfrutar de un nuevo golazo de Lionel Messi, lo que hizo que la selección argentina se vaya 1-0 al entretiempo contra Cabo Verde.