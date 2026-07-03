LA NACION

Carla Pereyra y el Cholo Simeone: look top para alentar a la Argentina y un paso de baile que se viralizó

El entrenador del Atlético de Madrid se hizo presente en Miami junto a su familia para alentar a la selección argentina, de la cual su hijo Giuliano es parte; en la previa, las cámaras de la transmisión lo filmaron en pleno disfrute

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Carla Pereyra y el Cholo Simeone: look top para alentar a la Argentina y un paso de baile que se viralizó
Carla Pereyra y el Cholo Simeone: look top para alentar a la Argentina y un paso de baile que se viralizóInstagram (@carla.pereyra15)

En la previa al partido entre Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, la transmisión mostró distintos planos de las tribunas y hubo varios famosos, pero una toma en particular se destacó por encima de las otras. De un momento a otro, apareció Diego “Cholo” Simeone y protagonizó un video que se viralizó en redes sociales.

Cuando la imagen mostró al Cholo, se lo pudo ver mientras bailaba y cantaba “La cumbia de los trapos” de Yerba Brava con una de sus hijas. Además, en ese mismo palco se encontraba el resto de su familia, tal y como se adelantó en la juntada que vivió con Giuliano Simeone.

Luego, la propia Carla Pereyra, pareja del Cholo, publicó varias imágenes en el estadio de Miami y mostró los looks en sus historias de Instagram. Lejos de utilizar los colores de la selección argentina, la pareja llevó una apariencia más formal y elegante, mientras que sus hijas Francesca y Valentina si lucieron la camiseta titular para esta Copa del Mundo, específicamente la 17 de su hermano mayor Giuliano.

Carla Pereyra se encargó de mostrar los looks elegidos para el partido contra Cabo Verde
Carla Pereyra se encargó de mostrar los looks elegidos para el partido contra Cabo VerdeInstagram (@carla.pereyra15)

Más tarde, incluso se pudo observar un video donde una de las hijas de la pareja utilizó un pequeño elemento de maquillaje para ponerse los colores de la bandera de Argentina en la cara.

Una de las hijas de Simeone se maquilló con los colores de la selección
Una de las hijas de Simeone se maquilló con los colores de la selección

Más tarde, Pereyra también compartió una imagen del Cholo Simeone junto a David Villa, exfutbolista español que fue una de las figuras de España en la consagración del Mundial 2010. Pero esto no fue todo, sino que el entrenador argentino lo dirigió en Atlético de Madrid, por lo que tienen un vínculo que va más allá del respeto por el mundo del fútbol.

El Cholo Simeone posó junto al Guaje Villa, quien llegó con un look similar al suyo
El Cholo Simeone posó junto al Guaje Villa, quien llegó con un look similar al suyoInstagram (@carla.pereyra15)

Durante el primer tiempo, la familia Simeone pudo disfrutar de un nuevo golazo de Lionel Messi, lo que hizo que la selección argentina se vaya 1-0 al entretiempo contra Cabo Verde.

LA NACION
Más leídas de Deportes
  1. Si Argentina le gana a Cabo Verde, ¿cuándo vuelve a jugar por el Mundial?
    1

    Si Argentina le gana a Cabo Verde, ¿cuándo vuelve a jugar por el Mundial?

  2. Un roce imperceptible, el chip en la pelota y un gol anulado que desató la polémica en Portugal-Croacia
    2

    Portugal vs. Croacia: un final caótico con VAR, 18 minutos de descuento y un gol anulado en la última jugada

  3. El Mundial de las identidades que se borronean, un Bielsa que desenamora y los sospechosos de siempre
    3

    En el envase mágico llamado Mundial caben identidades borroneadas, un Bielsa que desenamora y los sospechosos de siempre

  4. El gran punto débil de Cabo Verde, un equipo inferior que compensa los niveles con alegría
    4

    Así juega Cabo Verde: el gran punto débil del rival de la Argentina en el primer duelo decisivo del Mundial 2026