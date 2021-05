El mensaje de Alex Caniggia tras su renuncia a MasterChef Celebrity: “Ya no me importa nada”

Desde su llegada a MasterChef Celebrity, Alex Caniggia logró ganarse un lugar en el corazón de los fanáticos del certamen, así como en el de sus compañeros. Con sus extravagantes intervenciones y una buena performance en la cocina, el hijo de Claudio Paul era uno de los candidatos favoritos a ganar la competencia.

Sin embargo, su participación tuvo un abrupto final. Dejó de presentarse en el estudio de Telefe y, según las palabras de su representante a LA NACIÓN, “cumplió su ciclo, pensó que ya era momento de no estar más“. Además, trascendió que las devoluciones que Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis le dieron en el último tiempo podrían haber motivado a Caniggia a tomar su decisión.

Como el programa es grabado, su salida no se verá en televisión hasta dentro de varias semanas. Antes de que sus seguidores conocieran la noticia, Alex utilizó sus redes sociales para dejar un fuerte mensaje. “Donde pisa el más pij... siempre deja huella. Ya sea en Buenos Aires o en la lujosa Marbella”, escribió, tanto en su cuenta de Instagram como de Twitter. “Miren esta cara, que no encontrarán más bella. ¡Tengo todo lo que tiene que tener una estrella!”.

El mensaje de despedida de Alex Caniggia de MasterChef Instagram: @alexcaniggia

La publicación fue acompañada por imágenes de una de sus últimas apariciones en MasterChef, donde posa con el delantal característico de la competencia y una campera de cuero.

Además, en la noche del viernes Caniggia subió un video a su TikTok imitando a Carlos Portaluppi en El marginal, en el que se ríe sarcásticamente y lanza un duro insulto.

A través de su cuenta de TikToK, Alex Caniggia compartió un polémico video

“Que se vayan a la recalcada conc... de su madre, ya no me importa nada”, se escucha en el breve clip, en el que muchos usuarios aprovecharon para manifestar su pena por su salida del reality. “Nos abandonaste”, “Ya no veo razón para ver MasterChef”, “Yo te quería ver con el premio en tus manos”, “Volvé Alex, no te vayas, acá tenés a tus seguidores que te quieren”, se lee en los comentarios.

