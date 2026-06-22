Sin rivalidades: el tierno gesto de Anto Roccuzzo a Georgina Rodríguez en pleno Mundial 2026

Alana, la hija de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, sorprendió en las redes sociales luego de que su madre compartiera un reel de ella cantando “Vivo per lei”, de Andrea Bocelli. Además de los dotes musicales de la pequeña de 8 años, sorprendió el gesto que tuvo Antonella Roccuzzo en medio del Mundial 2026 que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá.

“Mi pequeña gran estrella”, escribió Rodríguez junto al video en el que se ve entonar a Alana una de las melodías más famosas del cantante italiano. Rápidamente causó repercusión en Instagram y Roccuzzo no se quedó afuera de las reacciones. La esposa de Lionel Messi comentó un emoticono de corazón, el cual cosechó más de 35.000 likes y 141 respuestas.

El comentario de Anto Roccuzzo al posteo de Georgina Rodríguez (Fuente: Instagram/ @georginagio)

Justamente, esta interacción entre las argentinas sucedió un día previo al partido de la selección argentina frente a Austria, lo que demostró el apoyo mutuo pese a las rivalidades futbolísticas que pudieran tener Messi y Ronaldo.

“Necesitamos una campaña, foto de las dos reinas“; ”Imaginate que tuvieras una Messita“; ”Entre reinas“; ”Las amo, reinas” y “Tan lindas que son Anto y Gio“, fueron algunos de los mensajes que depositaron los usuarios tras el comentario de Roccuzzo.

Los comentarios de los usuarios ante el gesto de Roccuzzo (Fuente: Instagram/@georginagio)

Cabe recordar que esta no es la primera vez que las argentinas tienen un gesto similar en público. Entre likes cruzados, también se han sumado a lo largo de los últimos años opiniones a sus looks, como “Hermosa” de parte de Roccuzzo y “Preciosa” de parte de Rodríguez.