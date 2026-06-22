Sin rivalidades: el tierno gesto de Anto Roccuzzo a Georgina Rodríguez en pleno Mundial 2026
La esposa de Lionel Messi se manifestó en las redes sociales en favor de su compatriota y reavivó la reacción de los fanáticos
- 2 minutos de lectura'
Alana, la hija de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, sorprendió en las redes sociales luego de que su madre compartiera un reel de ella cantando “Vivo per lei”, de Andrea Bocelli. Además de los dotes musicales de la pequeña de 8 años, sorprendió el gesto que tuvo Antonella Roccuzzo en medio del Mundial 2026 que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá.
“Mi pequeña gran estrella”, escribió Rodríguez junto al video en el que se ve entonar a Alana una de las melodías más famosas del cantante italiano. Rápidamente causó repercusión en Instagram y Roccuzzo no se quedó afuera de las reacciones. La esposa de Lionel Messi comentó un emoticono de corazón, el cual cosechó más de 35.000 likes y 141 respuestas.
Justamente, esta interacción entre las argentinas sucedió un día previo al partido de la selección argentina frente a Austria, lo que demostró el apoyo mutuo pese a las rivalidades futbolísticas que pudieran tener Messi y Ronaldo.
“Necesitamos una campaña, foto de las dos reinas“; ”Imaginate que tuvieras una Messita“; ”Entre reinas“; ”Las amo, reinas” y “Tan lindas que son Anto y Gio“, fueron algunos de los mensajes que depositaron los usuarios tras el comentario de Roccuzzo.
Cabe recordar que esta no es la primera vez que las argentinas tienen un gesto similar en público. Entre likes cruzados, también se han sumado a lo largo de los últimos años opiniones a sus looks, como “Hermosa” de parte de Roccuzzo y “Preciosa” de parte de Rodríguez.
Otras noticias de Celebridades
Estrellas. El elenco de Off Campus pronosticó quién gana el Mundial: ¿alguno apostó por la Argentina?
Fin del misterio. La hija de Piñón Fijo mostró la cara de su padre sin maquillaje por primera vez
“No tienen vida propia”. Roly Serrano le puso un freno a las críticas por tener una novia 44 años más joven
- 1
Roly Serrano se cansó de las críticas por la diferencia de edad con su novia de 31 años: “No tienen vida”
- 2
Abel Pintos cerró los festejos por el Día de la Bandera y homenajeó al Indio Solari
- 3
Claudia Fontán reveló el origen de su apodo “La Gunda” y Guido Kaczka la cruzó con humor
- 4
Para agendar: las 20 series más esperadas para la segunda mitad de 2026