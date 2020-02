Sofía "Jujuy" Giménez cruzó a Elizabeth Vernaci: "Merecemos unas disculpas"

Sofía "Jujuy" Giménez respondió desde su programa los dichos de Elizabeth Vernaci

"Jujuy es Bolivia chicos, alguien lo tenía que decir", fue la desafortunada frase que dijo Elizabeth "la Negra" Vernaci al aire ayer, generando una ola de repudio.

A las críticas también se sumó la modelo y conductora Sofía "Jujuy" Giménez, que expresó su rechazo en el programa Modo Noche (América): "Acá me pongo seria porque no puedo tocar este tema con humor y como jujeña que soy, orgullosísima de mi provincia y mi país, esto me parece una gran falta de respeto. Creo que acá se equivocó y estaría bueno que pida unas disculpas", sostuvo.

Sofía Jujuy se puso seria y respondió los dichos de la Negra Vernaci - Fuente: América TV/Modo Noche 01:18

Video

Y continuó: "No entiendo cuál fue su intención. Como jujeños, la sensación que nos pasó es, primero, que habla desde la ignorancia. Claramente no fue nunca a Jujuy y yo la invito a que venga y se pueda empapar de la magia que tiene nuestra provincia. Fue una gran ofensa. Que nos digan que Jujuy no es la Argentina no está nada bueno".

"La ofensa pasa por considerarnos fuera de la Argentina. No es gracioso. Me parece que nos merecemos unas disculpas de parte de la Negra", concluyó, dejando en evidencia su dolor y ofensa por los comentarios.