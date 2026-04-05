Del glamoroso look de Mirtha al pase de factura a Martín Bossi: “No me gustó lo que dijiste”

Como lo hace cada sábado, Mirtha Legrand volvió a deslumbrar con su look en La noche de Mirtha: la gran diva de la televisión argentina apareció en la pantalla de eltrece enfundada en un vestido celeste que llamó la atención de todos en el estudio. Luego, ya sentada en la mesa, aprovechó para hacerle un reclamo a Martín Bossi, uno de los invitados de la velada.

A las 21.30 puntual, la Chiqui apareció en escena, como siempre, con su clásica cortina musical de fondo. Luego de una inesperada ovación y varios halagos que la hicieron tentar de la risa, recitó la frase con la que abre, desde hace unos años, sus míticas comidas: ”Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados porque yo, señores, y a soy una leyenda. Y la leyenda continúa”, y se dispuso a compartir el look elegido para la ocasión.

“Miren qué divino el vestido que tengo hoy. Es un vestido color aguamarina en tul bordado con cristales y unos voladitos”, describió. “Es de Claudio Cosano”, sumó enseguida, y se dispuso a mostrar los anillos y los aros, todo en plata y brillantes perfectamente combinados, y el peinado de la ocasión. “Muy legranesco”, lo definió.

Luego de un corte, la conductora pasó a la mesa, donde la esperaban la conductora y actriz Florencia de la V; el actor y comediante Martín Bossi; el actor Carlos Portaluppi y la humorista Malena Guinzburg.

El pase de factura de Mirtha a Bossi

Luego de elogiar al comediante y su gran éxito con La cena de los tontos, la Chiqui -siempre memoriosa- aprovechó la oportunidad para aclarar una situación que vivió en Mar del Plata con Bossi. “¿Por qué dijiste que me ibas a entrar ‘a babucha’? O lago así. Una palabra horrible”, disparó la Chiqui con la mirada fija en su invitado y el ceño fruncido. “No, vos lo interpretaste mal”, intentó defenderse Bossi. “Yo lo que dije era que como…”, siguió, pero Legrand lo interrumpió indignada: “¡Era feo lo que dijiste!”. “‘A upa’ era Chiqui, ´a upa’”, se corrigió el actor. “Bueno, eso está mejor”, aceptó Mirtha.

Luego del divertido ida y vuelta, Bossi pasó a explicar la situación: contó que en un momento le avisaron que Mirtha iba a ir verlo con ‘una comitiva’ y él respondió que a la diva sí la alzaba pero al resto no. También le recriminó el hecho de no haber asistido finalmente a la función. “Teníamos los violines, a cuatro mariachis viviendo en casa. Teníamos la alfombra con la ML… ¿viene o no viene?”, enumeró. “Es que al final fue más corta mi temporada. Estuve menos tiempo. No pude ir”, se justificó la conductora, pero aclaró que ya vio la obra y que piensa volver.

La emoción de Legrand al ver la obra de Francella

Mirtha Legrand y Guillermo Francella en la obra desde el Jardin en el teatro Metropolitan captura de video

Si hay algo que Mirtha Legrand disfruta hacer es ir al teatro. El viernes por la noche, estuvo en la función de Desde el jardín, la obra que estrenó el sábado pasado el actor Guillermo Francella en el teatro Metropolitan.

La conductora llegó al teatro, escoltada por su asesor de siempre, Héctor Vidal Rivas. Apenas ingresó a la sala los espectadores se pararon para ovacionarla. Al terminar la función, Francella la halagó: “Es una noche muy especial. Nos vino a visitar alguien que yo quiero muchísimo, que siempre está a nuestro lado, que siempre está apoyando a todos los actores, a todas las actrices, a los proyectos, y la amamos y es nuestra querida Mirtha Legrand”. Al finalizar la frase, el público aplaudió, y gritó: “¡Vamós, Mirtha!“.

Mirtha Legrand y Guillermo Francella en la obra desde el Jardin en el teatro Metropolitan captura de video

Luego, Legrand, micrófono en mano, retrucó el halago: “Jamás he visto un espectáculo como este en Buenos Aires. Leí el libro hace muchos años [la obra está basada en la novela Being There, de Jerzy Kosinski], pero este es único en el mundo. Muchas gracias. Estamos todos tan optimistas y tan felices de verte hacer teatro, que nos encanta y toda tu compañía. Andrea [Frigerio] que está preciosa”. Y Legrand remató: “Lo único que puedo decir es que esta noche no la olvidaré nunca”.