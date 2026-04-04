Chechu Bonelli y Darío Cvitanich mostraron cómo festejaron, por separado, el cumpleaños de su hija: “Amor eterno”

A casi un año de que el final de su matrimonio se hiciera público, el viernes 3 de abril, Cecilia “Chechu” Bonelli y Darío Cvitanich celebraron, por separado, el cumpleaños número 13 de Lupe, su hija mayor. Ambos le dedicaron conmovedores mensajes en sus redes sociales y mostraron la intimidad de los festejos que organizaron. La cumpleañera sopló las velitas con su madre y pasó el día con su padre y su pareja, Ivana Figueras.

“La que me hizo entender que el amor eterno sí existe. ¡Feliz cumple, Lupita! Te amo, hija", escribió Bonelli en sus historias de Instagram. Sus palabras estuvieron acompañadas por una tierna foto en la que se la pudo ver abrazada a su hija mientras sostenían una torta individual con una velita encendida. Luego la cumpleañera pidió los tres deseos, bajo la orgullosa mirada de su madre.

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich saludaron a su hija Lupe por su cumpleaños (Foto: Instagram @chechubonelli / @daricvitaok)

Por su parte, el exjugador de Racing también le dedicó un mensaje a su hija por sus 13 años. Eligió una selfie de ambos sentados en el auto y escribió: “Muy feliz cumple, Lupita linda. Te amo y deseo verte siempre con esa sonrisa”.

Chechu Bonelli compartió imágenes del cumpleaños de su primogénita (Foto: Instagram @chechubonelli)

Asimismo, mostró la intimidad del festejo que organizó en su casa, con ayuda de su pareja, la modelo Ivana Figueras, con quien recientemente regresó de una escapada romántica a Europa. “Che, alquilemos algo tranqui... Ivana Figueras: ‘Dale, tranqui, yo me ocupo’”, expresó Cvitanich junto a emojis de una carita que llora de risa, una sorprendida y un par de manos formando un corazón. Subió la foto de un imponente inflable en forma de montaña nevada con un esquiador y pinos que ubicaron en el patio de su casa.

Cvitanich organizó un festejo para su hija con ayua de su pareja (Foto: Instagram @daricvitaok)

La cumpleañera y sus invitadas aprovecharon las altas temperaturas para ponerse los trajes de baño y tirarse del tobogán inflable que estaba enjabonado. Supervisadas por los adultos, se subieron una y otra vez y pasaron una divertida tarde a puras risas.

Chechu Bonelli se separó de Facundo Pieres

Bonelli y Cvitanich hicieron pública su separación en julio de 2025. Estuvieron 14 años juntos y trajeron al mundo tres hijas en común, Lupe, Carmela y Amelia. Tras la ruptura, él comenzó una nueva vida con Figueras y, si bien tuvieron algunas idas y vueltas, desde diciembre, cuando confirmaron su reconciliación, se muestran más enamorados que nunca.

Por su parte, a la periodista deportiva se la empezó a vincular con Facundo Pieres, expareja de Zaira Nara. Tras fuertes rumores de romance, se confirmó la relación, pero a fines de marzo, y a solo tres meses de blanquear, terminaron. “Se acaban de separar. Ayer me enteré, le escribo y lo chequeo con él, le digo qué pasó y él rápido me dice que sí, que se separaron, que fue por diferencias de agenda, lo mismo que le pasó con Zaira”, reveló Yanina Latorre en su programa Sálvese quien pueda (América TV).

Bonelli y Pieres se separaron a tres meses de haber blanqueado su romance Instagram (@chechubonelli/@facundopieres)

Aparentemente, la separación habría incluido a Zaira Nara. “Él habría recibido un mensaje de Zaira y eso paralizó su corazón porque él no se olvidó de ella, no la suelta”, comentó la conductora. Tras este contacto, dijo que se volvieron a seguir en Instagram y que hasta habrían coincidido en Punta del Este, donde ambos tienen propiedades. “Él quedó pasmado y ahí la dejó a la otra”, sostuvo.