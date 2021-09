La Academia: con un jurado invitado, otra pareja quedó fuera de concurso

Luego de que el miércoles Marcelo Tinelli revelara el voto secreto de Jimena Barón en la ronda de “una que sepamos todos”, llegó el momento de que las cuatro parejas sentenciadas se batieran a duelo. Pero antes, el conductor le dio la bienvenida a Pampita Ardohain, que se ausentó durante los últimos días, y a Federico Bal, que volvió a ShowMatch, ahora en el rol de jurado, como reemplazo de Hernán Piquín.

“Siempre la producción me concedió esos días. A veces, el programa no salía al aire justo esos días, pero esta vez fue distinto, por eso se notó la ausencia. Son días para refugiarse en los afectos, para desconectarse de todo y poder compartir con la familia los recuerdos y renovar energías. Sigue siendo una semana muy sensible, pero ya pasó ese día que todos los años nos afecta a todos, nos conmueve y nos lleva, por supuesto, a lugares dolorosos. Pero lo transitamos con en familia, todos juntos ”, contó la miembro del jurado, que no asistió al programa ni el martes ni el miércoles porque se conmemoró un año más del fallecimiento de su primera hija, Blanca.

Bal, a su vez, expresó: “¡Qué lindo estar acá, por favor! ¡Qué flash estar de este lado! Algo nunca visto y nunca vivido. Y qué preciado este lugar... Toda la farándula argentina está odiándome en este momento. Tengo miedo. Ahora, cuando me vaya, voy a ir manejando a 10 kilómetros por hora. Muchísimas gracias por este lugar. Hoy voy a divertirme”.

Luego, sí, comenzó el duelo. Los encargados de abrir la pista fueron Agustín “Cachete” Sierra y Fiorella Giménez, una de las parejas preferidas del público, y una de las pocas que nunca habían estado sentenciadas. La flamante pareja de novios eligió bailar un adagio, al ritmo de “Pilgrim”, de Fink.

La segunda dupla de la noche fue la conformada por Luciana Salazar y Jorge Moliniers. La vedette su compañero también eligieron un adagio, pero con rutina aérea y la presencia de dos bailarines invitados.

Sofía “Jujuy” Jiménez y Nacho Saraceni, en tanto, optaron por una coreografía bien hot que incluyó un striptease al ritmo de “Pump it”, de Black Eyed Peas.

Por último, Lío Ferro y Camila Lonigro coincidieron con sus compañeros y bailaron también un adagio, con música de High School Musical.

Tras ver las cuatro propuestas, el jurado compuesto por Pampita, Bal, Ángel De Brito, Barón y Guillermina Valdes eligió a la primera pareja salvada. “Estuvo peleado. No fue unánime, pero tomamos una decisión”, adelantó la intérprete de “La tonta”, y anunció que Sierra y Giménez eran los primeros en pasar a la siguiente ronda, en la que un miembro del jurado le asignó un tema a cada participante. La segunda pareja salvada, también por voto dividido, fue la de Salazar y Moliniers.

Esta vez, el público no tuvo injerencia en la decisión de quién abandonaría el certamen: el jurado se encargó de salvar a tres equipos y dejar una fuera de concurso. La última decisión no fue tomada en conjunto, sino de manera individual. De Brito, Valdes y Bal eligieron a Lío Ferro, mientras que Pampita y Barón optaron por salvar a Jujuy. De esta manera, por mayoría, la modelo abandonó el concurso.

