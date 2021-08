El fuerte relato de Jujuy Jiménez tras ser asaltada: “Se me tiraron encima”

Sofía “Jujuy” Jiménez está atravesando días difíciles: por un lado sufrió una fractura en sus costillas durante una presentación en La Academia (eltrece) y, por el otro, fue víctima de un robo en la calle.

“Estoy indignada; estoy acá en la comisaría con mi mamá. Me acaban de robar el celular”, narró Sofía en un video que subió a sus historias de Instagram. “Me lo sacaron de la mano, se me tiraron encima. Tengo una bronca, una impotencia”, continuó la modelo, que pidió por favor que todos los que se quieran comunicar con ella lo hagan por Instagram ya que había bloqueado su número.

Jiménez estuvo en la mira de muchos de los competidores del certamen de Showmatch luego de sufrir una lesión en su costilla y ser reemplazada por Mariela Anchipi. Las críticas apuntan a que la modelo fue vista sin muchas molestias. Sin embargo, no se quedó callada y a través de su cuenta de Instagram decidió compartir un video en el que se la ve antes de su lesión ensayando para el caño.

“La impotencia y frustración que me tocó vivir no se lo deseo a nadie. Hay momentos en que el cuerpo te invita a parar de golpe y a uno le cuesta entender en ese momento el por qué o para qué. Venía muy manija con todo el certamen y dándole duro a todos los ritmos que se nos presentaba. Hace 30 días tuve la mala suerte de fracturarme la costilla derecha (9no arco costal posterior derecho) Y NO ME QUEDO OTRA QUE FRENAR”, explicó al borde del llanto en un video.

LA NACION