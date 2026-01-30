Quién es el novio de Sofía “Jujuy” Jiménez

Sofía Jujuy Jiménez celebró su cumpleaños número 35 en Pinamar junto a su novio, Gustavo Qüerio Hormaechea. Además, eligió la costa bonaerense para sus vacaciones de verano, un viaje que coincidió con el primer aniversario de su relación sentimental, la cual fue blanqueada recientemente.

El nuevo novio de la modelo es Gustavo Qüerio Hormaechea, un joven oriundo de Salta, de bajo perfil, alejado del ambiente artístico y empresario de moda. Su interés principal es el deporte, ya que se desempeña como jugador de rugby en el Jockey Club Salta, una institución que posee una gran trayectoria en su provincia natal. El deportista conserva una personalidad discreta y evita la exposición mediática constante. En su cuenta de Instagram suma poco más de 6000 seguidores.

Sofía Jujuy se muestra muy enamorada de su novio

El flamante novio de Sofía lidera la marca de ropa Conejo Negro, un emprendimiento que se enfoca en la moda urbana con diseños clásicos, estampados y accesorios como gorras y gorros, un emprendimiento que le permite un desarrollo en el rubro comercial.

Gustavo es de Boca y le gusta viajar por el mundo (Foto: @gusta777_______)

El joven también dedica tiempo a los viajes por el mundo. En sus redes sociales se pueden ver fotos en Bali, Ámsterdam, Tenerife y Londres. El empresario también es seguidor del club Boca Juniors y asiste a la Bombonera de manera frecuente con amigos y familiares.

El romance de Sofía “Jujuy” y su nuevo novio

La pareja expuso su felicidad en Pinamar con diversas actividades diarias, donde se mostraron en situaciones de complicidad absoluta, desde risas bajo el sol y salidas durante la noche.

En un clip, los protagonistas bailaron en el interior de un automóvil. Otros contenidos capturaron abrazos frente al océano, besos durante el atardecer hasta una imagen con gran repercusión donde ambos aparecieron a medio vestir tras una ducha.

Las imágenes de la feliz pareja en Pinamar

Jujuy respondió a un mensaje de su pareja y dejó en evidencia lo feliz que está en su presente sentimental: “Mi amor. Te amo tantísimo; el regalo más lindo es compartir la vida con vos. Sigamos viviendo este amor quinceañeramente, porfi”.

El festejo del cumpleaños

El aniversario de la periodista motivó un festejo de gran escala en Pinamar. Sofía Jujuy organizó un evento especial para sus allegados y familiares, bajo el nombre de “JujuFest” en las plataformas digitales. “Ustedes ya saben, me conocen. Soy muy fan de celebrar la vida y, obviamente, mi cumple”, expresó en una de sus publicaciones.

Sofía "Jujuy" celebro su cumpleaños 35 en Pinamar (Instagram: @sofijujuok)

A su vez, Qüerio Hormaechea le dedicó un mensaje emotivo a su novia en su día especial: “Te amo, mi amor. Feliz cumpleaños. No cambies nunca, sos espectacular”.

El saludo de cumpleaños del nuevo novio de Sofía "Jujuy"

El anuncio oficial del noviazgo en Año Nuevo

La confirmación oficial de la relación sucedió a principios de 2026. La modelo aprovechó el brindis de Año Nuevo y blanqueó su situación sentimental, donde compartió un video con una frase de asombro sobre su presente. “Y un día me volví a enamorar, juré que no me iba a volver a pasar. ¡Mirá cómo me agarra el 2026, Dios mío! No entiendo nada”, manifestó. El hecho ocurrió dos años después de su separación de Bautista Bello, una relación que terminó tras una infidelidad del joven en un viaje a Brasil que tomó estado público.

Sofía Jujuy presentó a su nuevo novio en Año Nuevo

Tras el anuncio, la flamante pareja dejó de lado el perfil bajo para mostrar su cotidianeidad. Las fotos actuales en la playa consolidaron la imagen de una relación estable. “Tengan cuidado con lo que intencionan, el 2026 viene con todo parece. Arranqué el año de novia. Wow”, celebró Sofía.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.