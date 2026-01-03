Sofía Jujuy presentó a su nuevo novio: quién es el joven que le robó el corazón

Para Sofía ‘Jujuy’ Jiménez, el brindis de Año Nuevo trajo algo más que buenos deseos. La modelo sorprendió al revelar su nueva relación sentimental en plena madrugada del 1 de enero a través de sus redes sociales. Con un mensaje lleno de emoción, le puso fin al misterio y presentó a Gustavo, su nuevo amor.

Sofía Jujuy presentó a su nuevo novio en Año nuevo (Foto: Instagram/@sofijuok)

“Tengan cuidado con lo que intencionan, el 2026 parece que viene con todo. Arranqué el año de novia. Wow”, escribió la modelo ante sus 1.7 millones de seguidores. En el video se la ve cumplir con el popular ritual de Año Nuevo: meterse debajo de la mesa con copa en mano junto a sus íntimas para atraer el amor.

El efecto fue inmediato, ya que segundos después apareció en escena él, su nueva pareja, con quien se fundió en un romántico beso mientras de fondo se escuchaba la pregunta inevitable de sus amigas: “¿Hubo propuesta? ¿Se pusieron de novios debajo de la mesa?”.

Sofía Jujy sorprendió a sus seguidores con una feliz noticia (Foto: Captura Instagram/@sofijuok)

Minutos después, la modelo de 34 años compartió una nueva storie que terminó de derretir a sus seguidores: una postal perfecta donde se los ve mirándose con total complicidad. “Y un día me volví a enamorar, juré que no me iba a volver a pasar. ¡Mirá cómo me agarra el 2026, Dios mío! No entiendo nada”, expresó conmovida y dejó en claro que el amor la tomó por sorpresa pero en el mejor momento de su vida.

Sofía Jujuy más enamorada que nunca (Foto: Captura Instagram/@sofijuok)

En cuestión de minutos, el posteo se llenó de mensajes de los usuarios, quienes le enviaron sus buenos augurios. “¡Qué te amen tanto como te lo mereces Sofi”; “Feliz y bendecido 2026 Sofi bella con tu energía mágica que la vida te regale solo cosas maravillosas como merecés! A disfrutar este amor al máximo”; “A disfrutar la vida Sofi con este bombonazo” y “Merecido… Viva ese amor”, fueron solo algunos de ellos.

Los seguidores de la modelo celebraron la buena nueva (Foto: Captura Instagram/@sofijuok)

Tras el anuncio, la identidad del hombre que conquistó a la periodista no tardó en salir a la luz. Se trata de Gustavo Qüerio Hormaechea, un joven salteño que logra el equilibrio entre el mundo empresarial y el deporte. Al frente de su marca de indumentaria, Conejo Negro, Gustavo vuelca su espíritu emprendedor, mientras que su faceta atlética se desarrolla en el Jockey Club Salta como jugador de rugby. Además, comparte con Jujuy una pasión innegociable: los viajes. Su perfil aventurero lo llevó por destinos como Bali, Ámsterdam y Londres.

Gustavo Qüerio Hormaechea está al frente de Conejo Negro, su propia marca de indumentaria (Foto: Instagram/@gusta777_____)

Gustavo es salteño (Foto: Instagram/@gusta777_____)

Esta nueva apuesta al amor tiene un significado especial para la conductora, ya que llega dos años después de su escandalosa y pública ruptura con Bautista Bello, quien la engañó durante un viaje a Brasil y quedó escrachado en redes sociales.