Sofía Solá rompió el silencio sobre su supuesto romance con Franco Colapinto: “Me atrae”

En medio de los rumores que la vinculan a Franco Colapinto, con quien habría compartido infancia en Pilar, Sofía Solá fue interceptada por la prensa y, con una risa pícara, se sinceró sobre el posible acercamiento al piloto automovilístico de Alpine, que oficializó su ruptura con Maia Reficco a finales de julio de este año.

La reacción de Sofía Solá en redes sociales tras los rumores de romance con Franco Colapinto (Foto: Captura de pantalla de TikTok)

Lejos de esquivar el tema, la hija de Maru Botana enfrentó con risas los rumores de romance. “No, no nos conocemos”, expresó en diálogo con Puro Show (eltrece). Sin embargo, reconoció sin filtros: “Me atrae, pero está de novio”.

Consultada sobre si le gustaría tener algo con el piloto, deslizó divertida: “Sería mi sueño ser una princesa”. Y agregó con simpatía que “Franco es muy top”. No obstante, entre risas y chicanas con el cronista, reconoció que “no se consigue buen material en Argentina” y que, a pesar de todo, “Franco tiene chances”.

Más allá de las especulaciones en redes y de seguirse mutuamente, la hija de Maru Botana reveló: “No entiendo de Fórmula 1”. A su vez, reflexionó sobre el universo de las parejas en el automovilismo: “Es lindo, es joven y piloto de Fórmula 1; creo que esto es un redondel de que hay poca mujer a la que no le atraiga”.

Sofía Solá se sinceró sobre Colapinto (Foto: Captura TV)

Por último, cerró con una tajante definición sobre los vínculos: “Siempre hay que ser un poco exclusiva”. Y disparó entre risas sobre los hombres: “Que todos los hombres remen, sabemos cómo son, se apropian”.

La palabra de la modelo de 21 años llegó luego de que su madre se mostrara de acuerdo ante un posible romance entre su hija y el corredor de 23 años. “Veo Fórmula 1, me encanta. Soy fan total de Franco Colapinto”, sostuvo la reconocida cocinera en diálogo con el mismo ciclo. A partir de esto, el cronista le preguntó por el reciente intercambio de “Me gusta” en Instagram entre los jóvenes, y ella, con una sonrisa, aseguró que no estaba tan al tanto de esto. “Lo quiero mucho a Franco y a su familia. Lo fui a ver de hecho en Barcelona, pero no, no tenía ni idea”, agregó.

Maru Botana habló de los rumores de romance entre su hija y Franco Colapinto

“Lo conozco porque él es muy fan de una torta mía y su mamá suele ir a comprar”, explicó sobre cómo nació el vínculo. Fue entonces que el notero le consultó: “¿Cómo yerno te lo imaginás?”. A lo que Maru, con un dejo de picardía, respondió: “Sería divino. No lo conozco tanto a Franco, pero sí a su familia y son un amor. Está aprobado”.

Los rumores sobre un acercamiento llegan dos meses más tarde de que se conociera la separación entre Colapinto y la artista Maia Reficco RUDY CAREZZEVOLI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los rumores sobre un acercamiento entre Solá y el pilarense llegan dos meses más tarde de que se conociera la separación entre Colapinto y la artista Maia Reficco, una ruptura que trascendió a través de los medios a finales de julio —sin comunicados oficiales de por medio— tras un vínculo que duró aproximadamente entre cuatro y seis meses. Los principales motivos en torno a la separación incluyeron la distancia y las agendas exigentes de ambos debido a sus compromisos profesionales internacionales, además del fuerte enfoque del piloto en su carrera deportiva dentro de la máxima categoría del automovilismo. Sin embargo, los rumores de una reconciliación no se hicieron esperar, pero sin ninguna confirmación oficial.