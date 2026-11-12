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Sofía Zámolo recordó una experiencia única en el Vaticano cuando eligieron a León XIV: “No estaba en nuestros planes”

La modelo compartió con sus seguidores en Instagram su testimonio en el contexto de la visita del Sumo Pontífice a la Argentina

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LA NACION
El recuerdo de Sofía Zámolo con el Papa tras su paso por la Argentina
El recuerdo de Sofía Zámolo con el Papa tras su paso por la Argentina(Fuente: Instagram/@sofiazamolo)

El miércoles, luego de la despedida del papa León XIV de la Argentina, Sofía Zámolo se vio interpelada por la magnitud de la convocatoria del Santo Padre. Como consecuencia, en su cuenta de Instagram publicó un relato en el que recordó una experiencia única con el líder católico en el Vaticano: “No estaba en nuestros planes”.

Sofía Zámolo estuvo presente el día que León XIV fue electo Papa
Sofía Zámolo estuvo presente el día que León XIV fue electo Papa

En la publicación, la modelo añadió diferentes fotos de su último viaje a Roma y específicamente a la Ciudad del Vaticano, donde estuvo presente el 8 de mayo, día en que eligieron a Robert Prevost como sucesor de Francisco I.

El posteo emotivo de Sofía Zámolo tras la visita de León XIV a la Argentina
El posteo emotivo de Sofía Zámolo tras la visita de León XIV a la Argentina(Fuente: Instagram/@sofiazamolo)

“Gracias infinitas, papa León XIV, cuánto nos dejás con tu visita. El 8 de mayo de 2025, apenas llegados a Roma, empezó a salir humo blanco de la Capilla Sixtina. 8 de mayo, el día de la Virgen de Luján, nuestra Madre, virgen de la cual mamá era devota. Después vi la fecha, y sentí algo muy especial al haber estado ahí en ese momento. No estaba en nuestros planes”, empezó Zámolo con su relato.

Sofía Zámolo recordó que el 8 de mayo del 2025 estuvo presente en la elección del Papa
Sofía Zámolo recordó que el 8 de mayo del 2025 estuvo presente en la elección del Papa(Fuente: Instagram/@sofiazamolo)

A posteriori, recordó en detalle cómo surgió la visita a Italia y la experiencia de haber presenciado en la Plaza de San Pedro la elección de los cardenales: “El viaje lo habíamos sacado 6 meses antes, llegamos el mismo 8 al mediodía y nos fuimos directo al Vaticano sabiendo que a las 19 hs iba a salir humo blanco o no, ya que el día anterior había salido negro y esa mañana del 8 también salió negro. Pero el humo blanco salió antes, así que empezamos a correr a la plaza San Pedro escuchando las sirenas que sonaban por toda la ciudad de Roma. ¡Qué emoción!“.

Sofía Zámolo viajó el 8 de mayo del 2025 con su familia a Roma sin esperar que presenciarían la elección del nuevo Papa
Sofía Zámolo viajó el 8 de mayo del 2025 con su familia a Roma sin esperar que presenciarían la elección del nuevo Papa(Fuente: Instagram/@sofiazamolo)

Por último, la modelo le agradeció a León XIV por sus mensajes claros de humildad, levantarse por más veces que hayamos caído, ser dueños de la libertad que nos dio Dios, valorar y cuidar a la familia, acercarnos a los agradecidos y también a los más necesitados, escuchar a aquellos que se pierden en la droga, el alcohol y las adicciones sin juzgarlos, ocuparnos de nuestra juventud, alentándolos a no ser presos o víctimas de las redes sociales”.

Sofía Zámolo estuvo presente el día que León XIV fue electo Papa
Sofía Zámolo estuvo presente el día que León XIV fue electo Papa

Hacia el final, concluyó: “Gracias León, por unir a nuestra Argentina desde la fe, seas católico o no. León nos dice: ‘No tengan miedo, acérquense, que hay lugar para todos...’ Gracias, gracias, gracias”.

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