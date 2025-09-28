Sofía Zámolo se quebró al recordar a su mamá y aseguró que recibe señales de ella: “Una mariposa naranja”

Durante la última emisión de su programa, Mirtha Legrand le preguntó a Sofía Zámolo por la muerte de su mamá y la modelo no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas. Luego de un largo silencio, la invitada decidió abrir su corazón: contó que eran muy cercanas, que tuvo una vida difícil y reveló que está muy presente en su vida porque aparece todo el tiempo a través de “señales”.

“Contame cómo es tu vida”, fue la frase que disparó Mirtha para intentar hablar de María Cristina Guerrero, quien falleció en febrero del 2021. En ese momento, Zámolo intentó hablar de sus inicios como modelo, pero la conductora la corrigió. “No, no. Porque eras muy pegada a tu madre se enferma, muere y ahí sufriste muchísimo. Como todos cuando perdemos a nuestra madre, ¿no?”, explicó, mientras a la invitada se le llenaban los ojos de lágrimas. “Todavía me cuesta”, aclaró con la voz tomada. “Me emocionó cuando lo leí”, insistió entonces la conductora. “Lo dejamos pasar si querés”, le ofreció la Chiqui, pero Zámolo tomó aire y continuó.

“Fue una gran mujer. Para mi un ejemplo total”, recordó la modelo, pero de nuevo las lágrimas la detuvieron. “Está bien, querida. Te dejamos. Fue un error de mi parte. Mil perdones”, se disculpó Mirtha por la pregunta. Zámolo se secó los ojos con la servilleta, y recordó que cada vez que visitaba el programa de Legrand su mamá le mandaba un regalo para la diva. “Recuerdo una vez que me dijiste ´yo tengo la cajita de té que hizo tu mamá´, y yo no podía creer que la habías guardado”, comentó.

“Fue una gran madre. Siempre fui muy apegada a ella. Y bueno, la extraño todo el tiempo, me hace mucha falta pero tengo comunicación con ella constante porque las señales que me manda…”, expresó la modelo, y Mirtha se quedó sorprendida con la revelación. “¿Qué señales? ¿En serio?”, quiso saber, intrigada. “Sí, me manda señales todo el tiempo. Cada vez que yo estoy en el jardín con mi hija jugando cerca de flores aparece una mariposa naranja”, comentó a modo de ejemplo. “¡No me digas! ¡Qué impresión!”, reaccionó Mirtha. “Si. Revolotea arriba nuestro, se va, vuelve”, siguió.

Cuando Mirtha le consultó qué cree que significa lo que le sucede, Zámolo no dudó. “Es ella diciéndome que está acá, que está presente”. Luego, compartió que su mamá era fanática de Tina Turner y que cuando estaba enferma solía decir que no quería que nadie llore. “Nunca te iba a demostrar una preocupación. Siempre era ´yo estoy bien´. Pensaba siempre en los demás y al final en ella. Era muy generosa”, repasó. “Una vez dijo ´el día que yo no esté más quiero que escuchen Tina Turner. No quiero que lloren. Y cada vez que me subo a un auto de aplicación, a un remís o estoy en mi casa y prendo la radio y… Tina Turner. Mi marido me mira y me dice: ´Yo no lo puedo creer´”, cerró.

Cristina Guerrero, la madre de Sofía Zámolo falleció el 4 de febrero de 2021. Fue diagnosticada de cáncer de páncreas Instagram @sofiazamolo

María Cristina Guerrero falleció el 4 de febrero de 2021 como consecuencia de un cáncer. La partida de su mamá significó un golpe muy duro para la modelo. En una entrevista con LA NACION de octubre de 2022 la recordó: “Era una madre muy presente y protectora, me genera admiración. Para ella estábamos primero sus tres hijos y después el mundo. Era una mujer muy fuerte que nunca se victimizó a pesar de haber pasado cosas muy duras en su vida, como la pérdida de su mamá a los nueve años y la muerte de un hijo, una de las tragedias más grandes que puede vivir un ser humano”.

“Sus esfuerzos estaban en que nunca nos falte nada a sus hijos y en transmitirnos amor y alegría. No importaba la edad que tuviera, si mi mamá venía a mi casa, me mimaba. Una vez, me estaba por secar el pelo y me preguntó si quería que lo hiciera ella. ¡Yo tenía 35 años! Hoy que no la tengo y pienso lo que daría por volver a ese día. Ahora entiendo también algunas cosas, porque ella todo el tiempo nos repetía a mí y a mis hermanos que éramos los amores de su vida. Yo creía que era un decir y que el verdadero amor era su pareja. Cuando tuve a mi hija lo entendí. Mi pareja es mi compañero, pero por mi hija doy la vida, literal”, manifestó en ese reportaje.

California, la hija de Sofía Zámolo junto a su abuela Instagram @sofiazamolo

Los últimos años significaron una mezcla de emociones para Zámolo. La triste noticia de la enfermedad de su madre llegó de la mano de la más feliz: su tan ansiado embarazo. California, fruto de su relación con su marido José Félix Uriburu, nació el 29 de octubre de 2020 y tuvo la oportunidad de recibir todo el amor de su abuela, quien murió tres meses después.