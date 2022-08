Sol, la hija de Karina La Princesita y El Polaco, tomó una tajante decisión sobre su futuro

El 30 de julio, Sol Cwirkaluk, la hija de Karina “La Princesita” y Ezequiel “El Polaco”, festejó sus 15 años con una mega fiesta que tuvo de todo. Como no podía ser de otra manera, la música fue una de las grandes protagonistas de la velada. La homenajeada, que ya comenzó a dar sus primeros pasos en la vida adulta, reveló cuáles son los planes que tiene para el futuro, los cuales al parecer no incluyen quedarse en la Argentina.

Durante la fiesta, la quinceañera se alejó unos minutos de sus invitados para hablar con la prensa. Alejandro Castello, cronista de LAM (América) habló de la celebración, pero también aprovechó para preguntarle algo que le comentó la intérprete de “Con la misma moneda”: que su hija tiene intenciones de irse del país. Segura y sin rodeos, Sol le dio una repuesta contundente.

Tras largos meses de preparativos, madre e hija disfrutaron de una velada de e sueños (Foto: Instagram @kariprinceoficial)

“Me quiero ir a cualquier lugar, menos acá. Quiero estudiar y trabajar afuera, hacer mi vida afuera”, manifestó la hija mayor de El Polaco. Ante estas afirmaciones, el periodista le consultó si buscaba armar su vida en algún lugar donde no fuera reconocida por la fama de sus padres. “Eso no me importa. Yo también quiero dedicarme a la música, así que no es eso”, remarcó la entrevistada.

Sol, la hija de Karina "La Princesita" y El Polaco contó que se quiere ir del país

Los padres de la homenajeada, que estaban junto a ella en la entrevista, también opinaron pero no de la decisión de su hija sino del emotivo evento que los reunió. “Estamos felices, esto es una cosa descomunal que nunca lo viví en mi vida. Es mi princesa, la primogénita, mi amor, y la madre, que es una genia total y la estamos pasando muy bien”, aseguró El Polaco.

El Polaco compartió una tierna postal con su hija durante el momento del bals (Foto: Instagram @elpolaco)

Por su parte, La Princesita acotó: “Toda la preparación para la fiesta es un gran quilom... realmente, te estresás un montón. Pero, cuando faltan dos días decís: ´quiero que falte un mes´, porque sabés que se viene rápido, que ya estamos acá y de repente se termina y mañana vamos a estar recordando lo que fue. Aparte, a mí me pasó que después de que cumplí 15, la vida se me pasó volando”.

El emotivo mensaje de Karina “La Princesita” y El Polaco a su hija Sol

El cumpleaños se realizó en el Salón Vonharv de Gonnet, en La Plata. En todo momento, los artistas se mostraron juntos y celebraron con mucha emoción. El día anterior salió al aire el programa El Polaco: un viaje inolvidable (América) donde la cantante era la invitada y, para aprovechar su visita, le dedicaron un mensaje a Sol.

“Todas las madres siempre dicen que sus hijos son los mejores del mundo, pero realmente pienso que Sol me salvó la vida. La música a mí me salvó, pero aún teniendo eso seguía totalmente depresiva y triste. Ella se convirtió en mi ángel y en la personita que me hizo tener fuerzas cuando yo no tenía fuerzas ni para mí”, recordó Karina.

Karina y el Polaco saludaron a su hija

Por su parte, el intérprete de “Deja de llorar”, expresó: “Sol fue el primer motivo para tener un rumbo, de cambiar mi forma de ser, mi forma de pensar. Puedo no ser tan bueno o puedo ser el mejor a veces, pero ella siempre es todo. La amo con todo mi corazón. Siempre va a ser mi primera princesa, la que me hizo padre”.