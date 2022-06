“¿Volvés con El Polaco?”: la contundente respuesta de Karina “La Princesita” ante la duda de un cronista

Karina “La Princesita” Tejeda y Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk conformaron una de las parejas más emblemáticas de la movida tropical. Durante más de cinco años, tuvieron diversos idas y vueltas y en 2012 decidieron separarse definitivamente. La relación entre ellos no habría quedado en buenos términos, pero el tiempo les jugó a favor y actualmente mantienen un cercano vínculo con la premisa del bienestar de su hija en común, Sol. Tal es la cercanía que comparten que a una década de su ruptura amorosa hablaron de la posibilidad de ser novios nuevamente.

Por un lado, Karina “La Princesita” no atraviesa un buen momento luego de confirmar su separación de Nicolás Furman, tras un año de amor. Mientras tanto, El Polaco también terminó su relación con Barby Silenzi. La pareja estuvo junta cuatro años y tiene una hija en común. En diversas ocasiones terminaron su relación, sin embargo ambos coincidieron que esta última sería la definitiva.

El Polaco y Karina la Princesita tienen una hija en común (Foto: Archivo)

La soltería de ambos padres de Sol trae consigo la idea de una segunda vuelta entre los cantantes a diez años de su separación. Sin embargo, no es algo que la intérprete de “Con la misma moneda” esté barajando, ya que aún siente un gran amor por Furman según indicó en diálogo con LAM (América); asimismo subrayó que no pasará mucho tiempo hasta que El Polaco regresó con Silenzi.

“Donde hubo fuego, cenizas quedan”, indicó el cronista de LAM, sin embargo la cantante fue contundente al respecto y señaló que no hay nada de eso entre ellos, en cuanto a una cuestión romántica pero sí unión al ser padres de Sol.

Karina y El Polaco

En ese sentido, el cantante habló sobre un asunto que preocupa a Karina, que es la idea de que su hija estudie en el exterior cuando tenga 18 años. Por su parte, El Polaco elige quedarse con la tranquilidad de que el paso del tiempo cambie el pensamiento de la adolescente y allí la preocupada madre remarcó que no comparten sentimientos debido a que para ella, Sol es su única hija mientras que para él no.

En ese momento, el cronista insistió que la situación sería distinta si ellos volvieran como pareja. Nuevamente, ella remarcó que eso no pasará sin embargo no descartó la posibilidad de una segunda vuelta con una expareja en alusión a su relación con Furman, pero el cantante se mostró en contra de eso y fue en ese entonces que ella le remarcó: “Con Barby te vivís peleando y después volvés. Es ex y volvés”. Para cerrar, Karina fue contundente: “Yo volvería con un ex, y él volvería con una ex. Pero si a lo que vos estás queriendo llegar es a si nosotros, que somos ex, volveríamos, la respuesta es ‘no’”,