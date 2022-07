La hija de Karina y el Polaco festejó sus 15: su mini show vestida de ángel y la divertida caída de Barby Silenzi

Llegó la noche que Sol, la hija de Karina La Princesita y El Polaco, estaba esperando hacía mucho. Este sábado, la adolescente disfrutó de su ansiada fiesta de 15 rodeada de familiares, amigos y hasta de su novio, Tomás, que como no podía ser de otra manera, se hizo presente en el Salón Vonharv de la localidad de Gonnet, en La Plata.

La expareja posó para las cámaras con la gran anfitriona de la noche y el momento quedó registrado por los asistentes, que enseguida comenzaron a difundir las imágenes del exclusivo evento a través de las redes sociales.

El Polaco, Karina y Sol, la hija de ambos, en plena celebración de sus 15 (Foto: Captura de video)

Los improvisados paparazzis pudieron captar la relación amistosa que mantuvieron Karina y El Polaco desde el comienzo hasta el final de la celebración, siempre preocupados por acompañar a su pequeña en cada uno de los momentos de la fiesta. De hecho, los cantantes utilizaron el mismo ascensor para bajar al piso donde se llevó a cabo el evento, tal como se pudo observar en una serie de fotos que se viralizaron a través de Twitter.

Karina y El Polaco, juntos en el cumpleaños de 15 de su hija Sol (Foto: Twitter)

En las imágenes, se ve también cómo Karina ayuda con el esmoquin a su ex. “Karina y El Polaco bajaron juntos a la fiesta de Sol”, indicó el usuario que compartió las imágenes. “Ella arreglándole el esmoquin en el ascensor”, agregó. Mientras que la cantante lució un vestido rosa, el exvocalista del grupo de cumbia Una de Kal eligió el celeste, quizás para estar a tono con su hija.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue, sin dudas, la conmovedora interpretación que hizo Sol de “Carne y hueso”, la canción de una de sus artistas favoritas, Tini. “Pero solo soy de carne y hueso. Y te sigo amando hasta los huesos. Y me estoy muriendo, estoy muriendo por un beso”, canta la adolescente con alas de ángel en la espalda y acompañada por un piano.

La hija de Karina La Princesita y El Polaco cantó "Carne y Hueso", de Tini

Sol Cwirkaluk ya se había animado a cantar, cuando tenía apenas doce años, en el programa de Susana Giménez. En aquella oportunidad, había elegido otro de sus hits predilectos, “Cuando te veo”, de la rosarina Nicki Nicole. En el jurado de ese programa estaba, precisamente, Tini Stoessel, que elogió el vestuario de la hija de Karina y El Polaco, y le dijo: “Aparte se vino con un look muy increíble, me encanta, estás divina, tenés un look muy personal, me gusta mucho”.

Entre los 150 invitados que asistieron al cumpleaños de 15, estuvo también Barby Silenzi, que recientemente confirmó su reconciliación con el papá de Sol. La bailarina protagonizó un divertido blooper en plena fiesta, aunque logró salir con altura de la situación.

La caída de Barby Silenzi en el cumpleaños de la hija del Polaco y Karina

Silenzi se subió a una plataforma de fotos de 360° que estaba instalada en uno de los rincones del salón, pero cuando quiso bajarse el taco le jugó una mala pasada y estuvo cerca de estrellarse contra el suelo, con copa y todo. No obstante, contó con los reflejos y la destreza suficientes como para reincorporarse con hidalguía.

También dio la nota Tomás, el novio de Sol, con un regalo muy tierno que sorprendió a la cumpleañera, así como también a sus padres. El adolescente se apareció con un oso de peluche gigante y dejó a todos con la boca abierta.

El particular regalo de Tomás, el novio de Sol (Foto: Captura de Twitter)

“Tomás, el novio de Sol, le hizo un regalo muy particular. Dejó a la quinceañera y a Karina muy sorprendidas”, indicó el usuario y compartió la capturas.