Soledad Aquino volvió a su casa después de 7 meses de internación

A la buena noticia la dio a conocer Mica la hija mayor de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino: compartió en sus redes el momento en que su mamá, ya recuperada, regresaba a su casa luego de su larga lucha.

Este viernes y luego de siete meses de haber recibido un trasplante de hígado, Soledad Aquino, exesposa de Marcelo Tinelli y madre de Micaela y Candelaria, volvió a su casa esta tarde. El regreso fue registrado y publicado por sus hijas, que remarcaron el emocionante momento.

Mica, la mayor, hizo a través historias de Instagram varios videos donde se la ve a su mamá caminando por su casa y limpiando “las malas energías” con un palo santo, recorriendo el lugar.

En las imágenes se la ve también a Aquino jugando con sus perros.

Micaela agradeció todo el apoyo de sus seguidores y, sobre todo, de los médicos por haber acompañado a su mamá en este largo proceso.

Su otra hija, Candelaria, compartió imágenes de su madre, pero actualmente la cantante y diseñadora textil se encuentra en el Uruguay.

Después de 7 meses, mamá está en su casa. Fue un año muy duro para ella y para todos, pero con amor y Fe, salimos adelante… más allá de que pasamos momentos que no se pueden poner ni en palabras, lindos y bastante feos también. Quiero agradecer especialmente a los médicos y enfermeros, que la cuidaron con tanto amor, paciencia y dedicación, me emociona lo que hacen y los admiro profundamente. Gracias al Sanatorio de la Trinidad de Palermo y a Clínica Santa Catalina; fueron nuestra segunda casa todo este año y nunca nos vamos a olvidar de todo lo que hicieron por mamá. Y gracias a ustedes por sus palabras tan hermosas por mandar tanto amor, por rezar y pedir por mamá, no tengo palabras, simplemente decirles GRACIAS y decirles que los quiero mucho”, concluyó la hija mayor de Marcelo Tinelli.

El problema de salud que atravesó Soledad Aquino

Soledad Aquino, la primera esposa de Marcelo Tinelli, fue internada el 25 de marzo de 2021 en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo por una fuerte hemorragia digestiva. Se le realizaron varios estudios y le detectaron una cirrosis hepática y una úlcera de duodeno.

Al poco tiempo de su ingreso en la clínica, Aquino se contagió de coronavirus, por lo que en sus dos meses internada debió luchar contra el Covid-19 y sus complicaciones. Luego fue trasladada a un centro especializado de rehabilitación e ingresó a una lista de espera para recibir un trasplante de hígado.

A comienzos de junio, Soledad volvió a ser internada para realizarse el trasplante de hígado. Los momentos más complicados se vivieron a principios de julio cuando debió ser operada nuevamente. Una de las vicisitudes que debió y aún debe superar Aquino es la pérdida de masa muscular que tuvo durante sus meses internada.