Así fue la megafiesta de 15 de Allegra organizada por Mica Viciconte y Fabián Cubero

Los 15 años de Allegra, la hija del medio de Fabián Cubero y Nicole Neumann, fueron un tema de discusión entre la expareja. En enero, la modelo organizó el festejo para su hija junto a la familia materna y sus amigos más íntimos, y el viernes 24 de abril llegó la segunda celebración, a cargo del exfutbolista y su pareja Mica Viciconte. Se trató de un megaevento que tuvo lugar en Olivos e incluyó desde un gran catering hasta stands de glitter y mucho baile con cotillón.

Viciconte fue la encargada de compartir en su cuenta de Instagram un poco de los preparativos para la gran fiesta. “Primera tanda”, comentó en una foto en la que se la pudo ver en una camioneta con Allegra, Indiana y Sienna —las tres hijas de su pareja—, Luca, su hijo en común con el futbolista, y otras integrantes de la familia. La quinceañera ya estaba maquillada para su gran noche.

Mica Viciconte mostró cómo fueron los preparativos para la fiesta (Foto: Instagram @micavicionte)

La fiesta se realizó en un salón de Olivos. En las imágenes que compartió la empresa organizadora, se pudo ver que todo estaba ambientado en tonos azules. En la entrada había una pantalla que decía “Bienvenidos a mis XV, Alli” y también se dispusieron distintos espacios para sacarse fotos con estructuras luminosas.

Mica Viciconte compartió imágenes del festejo (Foto: Instagram @micavicionte)

Primero se realizó una recepción donde los invitados degustaron una selección de bocaditos salados mientras escuchaban música en vivo. Luego pasaron al salón principal, decorado con cortinas de luces cálidas, mesas redondas con velas y reflectores de luces azules. Una vez que todos estaban ubicados en sus lugares, llegó la hora de que la homenajeada hiciera su gran entrada. Los invitados se levantaron de sus sillas y empezaron a agitar servilletas en el aire para preparar el clima festivo.

Así fue la entrada de Allegra Cubero a su fiesta acompañada por su hermano Luca (Foto: Captura de video / Instagram @altosdeolivos)

Las postales de la fiesta de 15 de Allegra organizada por Fabián Cubero y Mica Viciconte (Foto: Captura de video / Instagram @altosdeolivos)

Cuando se abrió la pantalla ubicada sobre el escenario, apareció Allegra de la mano de su hermanito. Lució un vestido escote corazón color verde petróleo cubierto de brillos. Previamente, durante la recepción, usó un diseño corto color blanco, también brilloso.

Así fue la fiesta de 15 de Allegra, organizada por Fabián Cubero y Mica Viciconte

Los invitados disfrutaron de una divertida velada que tuvo de todo, desde stands para ponerse brillo y cabinas de fotos hasta un momento bailable que incluyó no solo cotillón luminoso, sino la presencia de personas disfrazadas de los jugadores de la selección argentina, que les permitió no solo recordar la Copa del Mundo 2022, sino palpitar la que se comenzará en menos de dos meses. Hasta el momento, la quinceañera no compartió postales del festejo, aunque seguramente lo hará en las próximas horas.