Soledad Fandiño reveló la curiosa manía de un exnovio en la intimidad: “Quedé traumada”

La modelo Soledad Fandiño co conduce Es por Ahí (América), junto a Guillermo Andino y, siempre suelta alguna anécdota o comentario que sorprende a sus compañeros. Esta vez, contó el curioso TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo) que una expareja suya tenía a la hora de armar la cama, una actitud muy férrea y que, según la modelo, la dejó “traumada”.

Para empezar, Fandiño dijo que este exnovio, sobre quien confirmó que convivieron pero cuya identidad no reveló, le informó explícitamente su postura frente a la cama. “Él me dijo: ‘Esta es nuestra cama, no la puede tocar nadie más’”, empezó a relatar Fandiño, aunque por lo que contó, quedó claro que las manías de su expareja respecto a la cama no terminaron ahí.

Al parecer, este exnovio misterioso tenía una postura inflexible respecto a cómo debía hacerse la cama: “Eran sábanas rayadas y tenía que ir línea con línea; la sábana se estira, das vuelta el borde, y tenía que quedar un rectángulo perfecto, las rayas del lado doblado tenían que coincidir perfectamente con las del otro lado”, detalló ante la atenta mirada de sus compañeros que dudaban si la historia era real, algo que Fandiño confirmó.

Esa era “la manera única, absoluta y correcta de hacer la cama”, según dijo la modelo, y si ella no cumplía con lo establecido, para su expareja significaba “que no lo amaba”. “Era una obligación, levantarte y antes de ir a trabajar, hacer la cama a las 5 y media de la mañana, él lo inspeccionaba”, detalló.

Cuando Andino le preguntó si en caso de no seguir sus instrucciones este ex “se ponía cabrero”, Fandiño se rio, ya que era una referencia velada hacia Nicolás Cabré, pareja de ella entre 2007 y 2010, de quien su expareja Laurita Fernández dijo alguna vez que el actor la “retó por no hacer la cama”.

Aunque Fandiño no quiso responder la identidad de su expareja, sí contó cuál era su protocolo para las almohadas, tomando una que le alcanzó la producción del programa: “Cuando uno agarra la almohada para hacer la cama, la agita, pero entonces no se la puede agarrar de abajo, porque quedan los dedos marcados: hay que tomarla de las puntas”, explicó mientras mostraba como era la manera correcta de dejarlas sobre la cama: “Se la deja parada contra la pared, nunca acostada”, concluyó.

Todas estas reglas sorprendieron a sus compañeros de piso. “Esto requiere la intervención de un especialista, ¿Te marcó, no?”, le preguntó Andino a Fandiño respecto a la actitud de su expareja: “Sí, en su momento quedé traumada, ahora por suerte ya está, me liberé, ya lo superé obviamente, pero imaginate convivir”, dijo y se frenó inmediatamente con una risa, consciente de que estaba dando demasiadas pistas sobre el exnovio obsesivo.

